Совет безопасности ООН начал заседание по ситуации в Украине
17 июля 2023 22:26
Заседание Совбеза ООН. Фото: скриншот из прямой трансляции
Совбез ООН начал заседание по ситуации в Украине. На собрании председательствует министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
Трансляцию заседания можно посмотреть на You-Tube канале Новини.LIVE.
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