Совет безопасности ООН начал заседание по ситуации в Украине

Заседание Совбеза ООН. Фото: скриншот из прямой трансляции

Совбез ООН начал заседание по ситуации в Украине. На собрании председательствует министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Трансляцию заседания можно посмотреть на You-Tube канале Новини.LIVE.

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