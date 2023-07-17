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Совет безопасности ООН начал заседание по ситуации в Украине

17 июля 2023 22:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Совет безопасности ООН начал заседание по ситуации в Украине
Заседание Совбеза ООН. Фото: скриншот из прямой трансляции
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Совбез ООН начал заседание по ситуации в Украине. На собрании председательствует министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Трансляцию заседания можно посмотреть на You-Tube канале Новини.LIVE.

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