Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Рада безпеки ООН розпочала засідання щодо ситуації в Україні arrow

Рада безпеки ООН розпочала засідання щодо ситуації в Україні

17 липня 2023 22:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Рада безпеки ООН розпочала засідання щодо ситуації в Україні
Засідання Радбезу ООН. Фото: скриншот з прямої трансляції
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Рада безпеки ООН розпочала засідання щодо ситуації в Україні. На зібранні головує міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Трансляцію засідання можна подивитися на You-Tube каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

 

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш засмутився через рішення РФ про вихід з Чорноморської зернової ініціативи. Він закликав російського диктатора Володимира Путіна змінити рішення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз