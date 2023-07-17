Засідання Радбезу ООН. Фото: скриншот з прямої трансляції

Рада безпеки ООН розпочала засідання щодо ситуації в Україні. На зібранні головує міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Трансляцію засідання можна подивитися на You-Tube каналі Новини.LIVE.

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