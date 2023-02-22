​​​​Путину не были нужны переговоры с Украиной ни до войны, ни сейчас, — Салливан

Планы владимира путина в отношении Украины не изменились

Президент российской федерации владимир путин, по словам экспосла США в Москве Джона Салливана, не планировал переговоров до начала войны в Украине. Не изменились его планы и сейчас.

Об этом сообщает издание BBC.

Москву не интересовали переговоры

По словам Салливана, российские власти и лично владимира путина не интересовали переговоры с Украиной.

Бывший посол США в россии напомнил, что пытался вести переговоры с российскими коллегами, чтобы предотвратить начало войны

"С их стороны не было никакой реакции, они лишь повторяли заученные тезисы, это напоминало некий фарс", — подчеркнул американский дипломат.

Планы путина

Джон Салливан подчеркнул, что переговоров с Украиной не хотел персонально владимир путин.

Не хочет пути вести переговоры и сейчас, отметил экспосол в россии. Американский дипломат уверен, что планы кремлевского диктатора за время войны не изменились — это свержение власти в Киеве и "демилитаризация" Украины, то есть фактическое порабощение этой страны.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел российской федерации Сергей Рябков в конце января заявил, что после начала передачи Вооруженным силам танков российская федерация отказывается от возможных переговоров с Украиной.

Фото из российских СМИ