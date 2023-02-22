Путину не были нужны переговоры с Украиной ни до войны, ни сейчас, — Салливан
Президент российской федерации владимир путин, по словам экспосла США в Москве Джона Салливана, не планировал переговоров до начала войны в Украине. Не изменились его планы и сейчас.
Об этом сообщает издание BBC.
-
Украина будет говорить на Комиссии ООН о сексуальных преступлениях оккупантов, — Зеленская
-
Анонс матча 1/8 Лиги чемпионов "Лейпциг" — "Манчестер Сити"
-
В Днепре на балконе квартиры нашли 140 летучих мышей
-
НБУ предлагает ввести мораторий на закрытие отделений госбанков
-
В Мелитополе установили непомерные цены на одежду: горожане говорят, что дешевле приобрести ее в россии
-
В Мариуполе ночью прогремело более десяти мощных взрывов: уничтожен склад боеприпасов оккупантов
-
Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны
-
В россии по просьбе семьи закрыли дело против известного неонациста Тесака
-
Власти Северной Кореи не принимают гуманитарную помощь, несмотря на смертность населения от голода
-
Фонд госимущества выставит на продажу три промышленных гиганта на Запорожье
Москву не интересовали переговоры
По словам Салливана, российские власти и лично владимира путина не интересовали переговоры с Украиной.
Бывший посол США в россии напомнил, что пытался вести переговоры с российскими коллегами, чтобы предотвратить начало войны
"С их стороны не было никакой реакции, они лишь повторяли заученные тезисы, это напоминало некий фарс", — подчеркнул американский дипломат.
Планы путина
Джон Салливан подчеркнул, что переговоров с Украиной не хотел персонально владимир путин.
Не хочет пути вести переговоры и сейчас, отметил экспосол в россии. Американский дипломат уверен, что планы кремлевского диктатора за время войны не изменились — это свержение власти в Киеве и "демилитаризация" Украины, то есть фактическое порабощение этой страны.
Напомним, что заместитель министра иностранных дел российской федерации Сергей Рябков в конце января заявил, что после начала передачи Вооруженным силам танков российская федерация отказывается от возможных переговоров с Украиной.
Фото из российских СМИ