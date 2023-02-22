​​​​​​​Путіну не були потрібні переговори з Україною ні до війни, ні зараз, — Салліван

Плани володимира путіна щодо України не змінилися

Президент російської федерації володимир путін, за словами експосла США в москві Джона Саллівана, не планував переговорів до початку війни в Україні. Не змінилися його плани і зараз.

Про це повідомляє видання BBC.

Москву не цікавили переговори

За словами Саллівана, російську владу і особисто володимира путіна не цікавили переговори з Україною.

Колишній посол США в росії нагадав, що намагався вести перемовини із російськими колегами, аби запобігти початку війни

"З їхнього боку не було жодної реакції, вони лише повторювали завчені тези, це нагадувало якийсь фарс", — наголосив американський дипломат.

Плани путіна

Джон Салліван наголосив, що переговорів з Україною не хотів персонально володимир путін.

Не хоче путін вести переговори і зараз, зазначив експосол в росії. Американський дипломат упевнений, що плани кремлівського диктатора за час війни не змінилися — це повалення влади у Києві і "демілітаризація" України, тобто фактичне поневолення цієї країни.

Нагадаємо, що заступник міністра закордонних справ російської федерації Сергій Рябков у кінці січня заявив, що після початку передачі Збройним силам України танків російська федерація відмовляється від можливих переговорів з Україною.

Фото з російських ЗМІ