Путіну не були потрібні переговори з Україною ні до війни, ні зараз, — Салліван
Президент російської федерації володимир путін, за словами експосла США в москві Джона Саллівана, не планував переговорів до початку війни в Україні. Не змінилися його плани і зараз.
Про це повідомляє видання BBC.
-
В росії на прохання сім'ї закрили справу проти відомого неонациста Тесака
-
Влада Північної Кореї не приймає гуманітарну допомогу попри смертність населення від голоду
-
Фонд держмайна виставить на продаж три промислові гіганти на Запоріжжі
-
ЗСУ знищили уже 145 тисяч російських військових: Генштаб назвав нові втрати рф
-
Головний тренер "Айнтрахту" Олівер Гласнер оцінив шанси команди пройти до 1/4 Ліги чемпіонів
-
У Мелітопольському районі окупанти закривають держустанови і розпускають чутки про наступ ЗСУ
-
"Рано святкувати вихід у 1/4": Спаллетті похвалив "Наполі" за перемогу над "Айнтрахтом"
-
Переселенцям затримують допомогу: у Мінреінтеграції пояснили, коли чекати на виплати
-
Політична битва: як Україна "завоювала" Захід. Політолог Фесенко підбив підсумки
-
Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини
Москву не цікавили переговори
За словами Саллівана, російську владу і особисто володимира путіна не цікавили переговори з Україною.
Колишній посол США в росії нагадав, що намагався вести перемовини із російськими колегами, аби запобігти початку війни
"З їхнього боку не було жодної реакції, вони лише повторювали завчені тези, це нагадувало якийсь фарс", — наголосив американський дипломат.
Плани путіна
Джон Салліван наголосив, що переговорів з Україною не хотів персонально володимир путін.
Не хоче путін вести переговори і зараз, зазначив експосол в росії. Американський дипломат упевнений, що плани кремлівського диктатора за час війни не змінилися — це повалення влади у Києві і "демілітаризація" України, тобто фактичне поневолення цієї країни.
Нагадаємо, що заступник міністра закордонних справ російської федерації Сергій Рябков у кінці січня заявив, що після початку передачі Збройним силам України танків російська федерація відмовляється від можливих переговорів з Україною.
Фото з російських ЗМІ