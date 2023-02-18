Госсекретарь США Блинкен считает, что путина ждет расплата за преступления в Украине

Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности

Госсекретарь США считает, что путин совершил огромную ошибку, напав на Украину. По словам Блинкена, весь мир стоит на стороне Украины, а президента России рано или поздно ждет расплата.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на слова политика на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Энтони Блинкен заявил, что провал целей кремля начался с начала агрессии в 2014 году. Тогда россия захватила Крым и часть Донбасса и стремилась предотвратить присоединение Украины к НАТО.

Однако с тех пор Украина стала более объединенной, а поддержка членства в Альянсе среди украинцев существенно выросла до подавляющего большинства.

"У путина должен быть день расплаты, потому что это стало для него стратегическим провалом", — сказал госсекретарь США.

Кроме того, россия потеряла в Украине убитыми и ранеными более 200 тысяч человек. Еще больше миллиона россиян уехали из страны. Более тысячи иностранных компаний также покинули российский рынок.

"В результате, связь россии с большей частью мира была прервана", — отметил Блинкен.

По его словам, путин хотел достичь раскола Запада, но произошло противоположное — чрезвычайное сближение десятков стран и не только в Европе, но и за ее пределами.

Напомним, бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказывала, что официальный Вашингтон и партнеры продолжат поддерживать Украину на фоне постоянной агрессии россии.