Держсекретар США Блінкен вважає, що путіна чекає розплата за злочини в Україні

Ентоні Блінкен на Мюнхенській конференції з безпеки

Держсекретар США вважає, що путін зробив величезну помилку, напавши на Україну. За словами Блінкена, увесь світ стоїть на боці України, а президента рф рано чи пізно чекає розплата.

Про це пише "Укрінформ" із посиланням на слова політика на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

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Ентоні Блінкен заявив, що провал цілей кремля почався від початку агресії у 2014 році. Тоді росія захопила Крим і частину Донбасу та прагнула запобігти приєднанню України до НАТО.

Однак відтоді Україна стала більш об’єднаною, а підтримка членства в Альянсі серед українців суттєво зросла до переважної більшості.

"У путіна має бути день розплати, тому що це стало для нього стратегічним провалом", — сказав держсекретар США.

Окрім того, росія втратила в Україні вбитими та пораненими понад 200 тисяч людей. Ще більше мільйона росіян виїхали з країни. Понад тисяча іноземних компаній також залишили російський ринок.

"У результаті, зв’язок росії з більшою частиною світу був перерваний", — зазначив Блінкен.

За його словами, путін хотів досягти розколу Заходу, натомість сталося протилежне — надзвичайне зближення десятків країн і не лише в Європі, але і за її межами.

Нагадаємо, колишня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі розповідала, що офіційний Вашингтон та партнери продовжать підтримувати Україну на тлі постійної агресії росії.