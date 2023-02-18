США залишаються відданими боротьбі за демократію в Україні, — Пелосі

Президент України передає Ненсі Пелосі прапор з Бахмута

Сполучені Штати Америки залишаються повністю відданими боротьбі за демократію в Україні. Зараз Україна відстоює глобальне право на мир.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповіла колишня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.

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Політик заявила, що позиція США щодо України незмінна — офіційний Вашингтон продовжить підтримувати нашу країну навіть попри погрози росії.

"Сполучені Штати та наші союзники залишаються повністю відданими боротьбі за демократію в Україні, яка насправді є боротьбою за демократію у всьому світі", — заявила Пелосі.

Колишня спікер Палати представників США розповіла, що наразі весь світ у захваті від надзвичайних людей України, які перед обличчям жахливих випробувань, відмовляються припиняти боротьбу за власну свободу.

Пелосі наголосила, що США й надалі продовжать підтримувати Україну — від надання важливої військової, економічної та гуманітарної допомоги до ізоляції росії на світовій арені та запровадження санкцій, щоб підірвати її економіку.

Нагадаємо, віцепрезидент США Камала Гарріс під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції засудила воєнні злочини росії на території України.