Путина нельзя судить, если придется проводить переговоры, — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier/Pool

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российского диктатора Владимира Путина, возможно, не удастся отправить в Гаагу. Он выступил против его ареста, если президент РФ окажется единственным человеком, с которым нужно будет вести переговоры о мире в Украине.

Об этом сообщает The Guardian.

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"Если через несколько месяцев у нас появится окно для переговоров, вопрос будет стоять между судом и переговорами, и вам придется вести переговоры с лидерами, которых у вас есть де-факто, и я думаю, что переговоры будут приоритетными", — заявил Макрон.

Он считает, что в таких условиях переговоры с Путиным будут более уязвимыми, чем желание судить его за военные преступления в Украине.

Макрон также заявил, что Российская Федерация потеряла всякую легитимность. По его словам, если будущее украинское контрнаступление не достигнет значимого результата, необходимо будет оценить характер будущей европейской поддержки Украины.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Запада предоставить ощутимые и надежные гарантии безопасности для Украины. Он напомнил, что страна сегодня защищает Европу.

Также мы писали, что 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.