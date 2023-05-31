Путіна не можна судити, якщо доведеться проводити переговори, — Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier/Pool

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російського диктатора Володимира Путін, можливо, не вдасться відправити до Гааги. Він виступив проти його арешту, якщо президент РФ виявиться єдиною людиною, з якою потрібно буде вести переговори щодо миру в Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

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"Якщо за кілька місяців у нас з'явиться вікно для переговорів, питання стоятиме між судом і переговорами, і вам доведеться вести переговори з лідерами, яких ви маєте де-факто, і я думаю, що переговори будуть пріоритетними", — заявив Макрон.

Він вважає, що за таких умов переговори з Путіним будуть більш вразливими, ніж бажання судити його за воєнні злочини в Україні.

Макрон також заявив, що Російська Федерація втратила будь-яку легітимність. За його словами, якщо майбутній український контрнаступ не досягне значущого результату, необхідно буде оцінити характер майбутньої європейської підтримки України.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Заходу надати відчутні та надійні гарантії безпеки для України. Він нагадав, що країна сьогодні захищає Європу.

Також ми писали, що 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.