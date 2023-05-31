Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Путіна не можна судити, якщо доведеться проводити переговори, — Макрон arrow

Путіна не можна судити, якщо доведеться проводити переговори, — Макрон

31 травня 2023 22:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Путіна не можна судити, якщо доведеться проводити переговори, — Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російського диктатора Володимира Путін, можливо, не вдасться відправити до Гааги. Він виступив проти його арешту, якщо президент РФ виявиться єдиною людиною, з якою потрібно буде вести переговори щодо миру в Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також:

Макрон закликав не заарештовувати Путіна

"Якщо за кілька місяців у нас з'явиться вікно для переговорів, питання стоятиме між судом і переговорами, і вам доведеться вести переговори з лідерами, яких ви маєте де-факто, і я думаю, що переговори будуть пріоритетними", — заявив Макрон.

Він вважає, що за таких умов переговори з Путіним будуть більш вразливими, ніж бажання судити його за воєнні злочини в Україні.

Макрон також заявив, що Російська Федерація втратила будь-яку легітимність. За його словами, якщо майбутній український контрнаступ не досягне значущого результату, необхідно буде оцінити характер майбутньої європейської підтримки України. 

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Заходу надати відчутні та надійні гарантії безпеки для України. Він нагадав, що країна сьогодні захищає Європу. 

Також ми писали, що 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB