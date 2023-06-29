Депутат рассказал, как изменились отношения Путина и Лукашенко после бунта Пригожина

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: РИА "Новости"

В начале полномасштабного вторжения Главное управление разведки привлекло к контактам с Александром Лукашенко украинского нардепа Евгения Шевченко. Шевченко, бывший член фракции "Слуга народа", имеет репутацию "друга" самопровозглашенного президента Беларуси, достаточно хорошо знающего Лукашенко.

В среду, 28 июня, скандальный нардеп рассказал в эфире YouTube-канала Новини.LIVE о новых взаимоотношениях Лукашенко и Путина после мятежа Пригожина, потенциальном перебазировании "вагнеровцев" в Беларусь и о том, можно ли заставить Путина вывести войска из Украины дипломатическими методами.

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Лукашенко выучился на ошибках Путина

Белорусский диктатор хорошо понимает, что Евгений Пригожин может предать его, как ранее предал Путина, считает Шевченко.

"Поэтому он (Лукашенко. — Ред.) так себя и ведет. Сначала начали строить какой-то лагерь расположения, потом — "нет, не будем строить", потом остаются какие-то командиры, а финансирования не будет — "за ваш счет", мы же это все слышим. То есть Лукашенко все это чувствует, знает и делает свои выводы. Он, я так понимаю, научился на ошибках самого Путина", — отметил депутат.

При этом Лукашенко явно не намерен отказываться от "вагнеровцев" в Беларуси.

"Это же такой козырь — заполучить себе в такие времена людей, имеющих такой опыт. Надо знать Лукашенко: он это сквозь руки не пропустит. Просто мы всего не знаем, он всего не говорит официально", — полагает Шевченко.

Ядерное оружие в Беларуси

Кроме того, у Лукашенко есть российское ядерное оружие. Хотя разведка США и заявляет, что пока не заметила фактов перебазирования российской "ядерки" в Беларусь, Евгений Шевченко считает, что она размещена там уже давно.

"Она там еще с прошлого года была, поэтому они ее и не заметили. Это я вам открываю секрет: она там есть. И мы это знаем давно — я имею в виду Украину. Это на Западе не знали, а мы в Украине знаем это уже давно", — рассказал он.

Также депутат отметил, что Лукашенко может воспользоваться ядерным оружием самостоятельно, без согласования с Россией.

"Тактическое ядерное оружие отличается от стратегического тем, что у тактического есть алгоритм пуска и наведения, а стратегическое наведено раз и навсегда, и там нужна "кнопка". Для тактического ядерного оружия "кнопки" не нужно. Поэтому Беларусь будет полностью управлять этим оружием. И не надо себя убеждать, что это не так, что оружие просто будет стоять там, как металлолом", — заявил Шевченко.

Александр Лукашенко хвастается российской пропагандистке Ольге Скабеевой полученным ядерным оружием. Фото: president.gov.by

Впрочем, нардеп уверен, что белорусский диктатор не собирается нападать на Украину.

"Лукашенко занял такую позицию — он прямо говорит: "Я — щит Российской Федерации от Польши, от нападения с этой стороны. И поэтому, пожалуйста, вы меня в Украину не посылайте, я здесь буду стоять". Он же понимает, что Польша не нападет и не надо будет защищаться. Поэтому у него такая политическая позиция, чтобы он не встревал в войну с Украиной. У него такая парадигма, и Путин с этим ничего поделать не может", — сказал Евгений Шевченко.

Единственный союзник Путина

В целом, бунт Пригожина позволил Лукашенко "набрать баллов" в отношениях с Россией. Более того, белорусский диктатор оказался единственным союзником Путина в ситуации, когда от российского президента фактически отказались Си Цзинпинь, Токаев и Эрдоган.

"Лукашенко, главная его опора, остался и помог", — напомнил Шевченко.

Народный депутат Евгений Шевченко в эфире Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, Путин попал в определенную зависимость от Лукашенко.

"Он (Лукашенко. — Ред.) такой человек, который сейчас может многое. Я верю в то, что он сейчас может влиять на Путина", — заявил депутат.

По его мнению, у Украины есть шанс воспользоваться этим влиянием, но пока что украинские власти не рискуют идти на контакт с Лукашенко.

"Я думаю, сейчас в Украине такая ситуация из-за войны, из-за погибших людей, что политическое руководство Украины не хочет навлечь на себя какие-то подозрения из-за переговоров с Лукашенко. Они могут бояться общественного осуждения и поэтому эти приемы не применяют. А я считаю, что нужно это делать, потому что нужно применять все способы, если речь идет о государстве, о существовании украинского народа", — сказал Шевченко.

"Могут сломать морально"

Впрочем, лидеры Китая, Казахстана и Турции также сохраняют влияние на Путина, несмотря на то, что во время мятежа Пригожина они не оказали российскому президенту никакой действенной поддержки. В отличие от Эмманюэля Макрона, Ангелы Меркель и других западных лидеров, эти люди пользуются у Путина уважением, говорит Евгений Шевченко.

"Когда приезжают какие-то президенты из Западной Европы и что-то пытаются склеить — я сейчас о Минске-2, я еще тогда говорил: "Зачем вы опираетесь на этих людей? Путин не будет их слушать, он просто не уважает их", — отмечает депутат.

Си Цзиньпинь, Токаев, Эрдоган и Лукашенко могут сделать так, чтобы Путин завершил войну.

"Я уверен, когда все они встанут и скажут Владимиру Путину: "Достаточно, все, хватит, потому что мы сейчас все от тебя отвернемся, если ты этого не сделаешь", — он уйдет из Украины. Потому что тогда он будет в такой ситуации, как с Пригожиным. Нам, украинцам, нужно снова сделать так, чтобы Путин остался один, не поддержанный никем, и тогда будет совсем другая ситуация, мы это увидим сразу", — считает Шевченко.