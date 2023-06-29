Депутат розповів, як змінилися взаємини Путіна та Лукашенка після бунту Пригожина

Володимир Путін і Олександр Лукашенко. Фото: РИА "Новости"

На початку повномасштабного вторгнення Головне управління розвідки залучило до наведення контактів з Олександром Лукашенком українського нардепа Євгенія Шевченка. Шевченко, колишній член фракції "Слуга народу", має репутацію "друга" самопроголошеного президента Білорусі, який досить добре знає Лукашенка.

У середу, 28 червня, скандальний нардеп розповів в ефірі YouTube-каналу Новини.LIVE про нові взаємини Лукашенка з Путіним після заколоту Пригожина, потенційне перебазування "вагнерівців" до Білорусі та про те, чи можна змусити Путіна вивести війська з України дипломатичними методами.

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Лукашенко навчився на помилках Путіна

Білоруський диктатор добре розуміє, що Євген Пригожин може зрадити його, як раніше зрадив Путіна, вважає Шевченко.

"Тому він (Лукашенко. — Ред.) так себе і веде. Спочатку почали будувати якійсь табір розташування, потім — "ні, не будемо будувати", потім залишаються якісь командири, а фінансування не буде — "за ваш рахунок", ми ж це все чуємо. Тобто Лукашенко все це відчуває, знає і робить свої висновки. Він, я так розумію, навчився на помилках самого Путіна", — зазначив депутат.

При цьому Лукашенко явно не збирається відмовлятися від "вагнерівців" у Білорусі.

"Це ж такий козир — отримати собі у такі часи людей, які мають такий досвід. Треба знати Лукашенка: він це крізь руки не пропустить. Просто ми всього не знаємо, він всього не говорить офіційно", — вважає Шевченко.

Ядерна зброя у Білорусі

Крім того, Лукашенко має у своєму розпорядженні російську ядерну зброю. Хоча розвідка США і заявляє, що поки ще не помітила фактів перебазування російської "ядерки" до Білорусі, Євгеній Шевченко вважає, що вона там присутня вже давно.

"Вона там ще з минулого року була, тому вони її й не помітили. Це я вам відкриваю секрет: вона там є. І ми це знаємо давно — я маю на увазі Україну. Це на Заході не знали, а ми в Україні знаємо це вже давно", — розповів він.

Також депутат зазначив, що Лукашенко може користуватися ядерною зброєю самостійно, без узгодження з Росією.

"Тактична ядерна зброя відрізняється від стратегічної тим, що у тактичної є алгоритм пуску і наведення, а стратегічна наведена раз і назавжди, і отам потрібна "кнопка". Для тактичної ядерної зброї "кнопки" не потрібно. Тому Білорусь буде повністю управляти цією зброєю. І не треба себе переконувати, що це не так, що та зброя просто буде стояти там, як металобрухт", — заявив Шевченко.

Олександр Лукашенко хвалиться російській пропагандистці Ользі Скабєєвій отриманою ядерною зброєю. Фото: president.gov.by

Утім нардеп впевнений, що білоруський диктатор не збирається нападати на Україну.

"Лукашенко зайняв таку позицію — він прямо говорить: "Я є щитом Російської Федерації від Польщі, від нападу з цієї сторони. І тому, будь ласочка, ви мене в Україну не посилайте, я тут буду стояти". Він же розуміє, що Польща не нападе і не треба буде захищатися. Тому в нього така політична позиція, щоб він не устрявав у війну з Україною. У нього така парадигма, і Путін із цим нічого зробити не може", — сказав Євгеній Шевченко.

Єдиний союзник Путіна

Загалом бунт Пригожина дозволив Лукашенку "набрати балів" у стосунках із Росією. Ба більше, білоруський диктатор виявився єдиним союзником Путіна у ситуації, коли від російського президента фактично відмовилися Сі Цзінпінь, Токаєв та Ердоган.

"Лукашенко, головна його опора, залишився і допоміг", — нагадав Шевченко.

Народний депутат Євгеній Шевченко в ефірі Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

Таким чином Путін потрапив у певну залежність від Лукашенка.

"Він (Лукашенко. — Ред.) така людина, яка зараз багато чого може. Я вірю в те, що він зараз може впливати на Путіна", — заявив депутат.

На його думку, Україна має шанс скористатися цим впливом, але поки що українська влада не ризикує йти на контакт із Лукашенком.

"Я думаю, зараз в Україні така ситуація через війну, через загиблих людей, що політичне керівництво України не хоче накликати на себе якісь підозри через переговори з Лукашенком. Вони можуть боятися суспільного осуду, і тому ці прийоми не застосовують. А я вважаю, що потрібно це робити, тому що треба застосовувати всі способи, якщо мова йде про державу, про існування українського народу", — сказав Шевченко.

"Можуть зламати морально"

Утім, лідери Китаю, Казахстану та Туреччини також зберігають вплив на Путіна — незважаючи на те, що під час заколоту Пригожина вони не надали російському президенту ніякої дієвої підтримки. На відміну від Емманюєля Макрона, Ангели Меркель та інших західних лідерів, ці люди користуються у Путіна повагою, каже Євгеній Шевченко.

"Коли приїжджають якісь президенти із Західної Європи і щось намагаються склеїти — я зараз про Мінськ-2, я ще тоді казав: "Навіщо ви спираєтеся на цих людей? Путін не буде їх слухати, він просто не поважає їх", — зазначає депутат.

Натомість Сі Цзіньпінь, Токаєв, Ердоган та Лукашенко можуть зробити так, щоб Путін завершив війну.

"Я впевнений, коли всі вони встануть і скажуть Володимиру Путіну: "Достатньо, все, край, бо ми зараз всі від тебе відвернемося, якщо ти цього не зробиш," — він піде з України. Тому що тоді він буде в такій ситуації, як із Пригожиним. Нам, українцям, треба знов зробити так, щоб Путін залишився сам, не підтриманий ніким, і тоді буде зовсім інша ситуація, ми це побачимо зразу", — вважає Шевченко.