Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин сделал циничное заявление о вступлении Украины в НАТО. По его словам, это "создает угрозу для безопасности РФ".

Об этом заявил Путин в интервью одному из российских каналов.

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Путин о вступлении Украины в НАТО

Так, Путин решил прокомментировать саммит НАТО, который состоялся в Вильнюсе. Он в очередной раз заговорил о том, что предстоящее вступление Украины в Альянс якобы угрожает безопасности РФ.

Также российский диктатор цинично заявил, тот факт, что Украина может стать членом НАТО, стал "причиной спецоперации".

"Мы неоднократно об этом говорили: это создает угрозы безопасности России, очевидно. Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины. Да и в целом, сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительной напряженности на международной арене. Поэтому ничего хорошего я в этом не вижу, наши позиции хорошо известны и давно сформулированы", — заявил диктатор.

Напомним, ранее мы писали, что Путин может не поехать на саммит БРИКС из-за ордера Гааги на арест.

Также президент США Джо Байден заявил, что война в Украине не может длиться годами. По его словам, российский диктатор Путин "уже проиграл".