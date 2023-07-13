Путін зробив цинічну заяву про вступ України в НАТО

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін зробив цинічну заяву щодо вступу України в НАТО. За його словами, це "створює загрозу для безпеки РФ".

Про це заявив Путін в інтерв'ю для одного з російських каналів.

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Відтак, Путін вирішив прокоментувати саміт НАТО, який відбувся у Вільнюсі. Він вкотре заговорив про те, що майбутній вступ України в Альянс нібито загрожує безпеці РФ.

Також російський диктатор цинічно заявив, той факт, що Україна може стати членом НАТО, став "причиною розв'язання спецоперації".

"Ми неодноразово про це казали: це створює загрози для безпеки Росії, очевидно. Я впевнений, що це не підвищить безпеку самої України. Та й у цілому, зробить світ набагато більш вразливим і призведе до додаткової напруженості на міжнародній арені. Тому нічого хорошого я в цьому не бачу, наші позиції добре відомі й давно сформульовані", — заявив диктатор.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Путін може не поїхати на саміт БРІКС через ордер Гааги на арешт.

Також президент США Джо Байден заявив, що війна в Україні не може тривати роками. За його словами, російський диктатор Путін "вже програв".