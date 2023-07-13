Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Путін зробив цинічну заяву про вступ України в НАТО arrow

Путін зробив цинічну заяву про вступ України в НАТО

13 липня 2023 22:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Путін зробив цинічну заяву про вступ України в НАТО
Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російський диктатор Володимир Путін зробив цинічну заяву щодо вступу України в НАТО. За його словами, це "створює загрозу для безпеки РФ".

Про це заявив Путін в інтерв'ю для одного з російських каналів. 

Читайте також:

 Путін про вступ України в НАТО

Відтак, Путін вирішив прокоментувати саміт НАТО, який відбувся у Вільнюсі. Він вкотре заговорив про те, що майбутній вступ України в Альянс нібито загрожує безпеці РФ. 

Також російський диктатор цинічно заявив, той факт, що Україна може стати членом НАТО, став "причиною розв'язання спецоперації". 

"Ми неодноразово про це казали: це створює загрози для безпеки Росії, очевидно. Я впевнений, що це не підвищить безпеку самої України. Та й у цілому, зробить світ набагато більш вразливим і призведе до додаткової напруженості на міжнародній арені. Тому нічого хорошого я в цьому не бачу, наші позиції добре відомі й давно сформульовані", — заявив диктатор. 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Путін може не поїхати на саміт БРІКС через ордер Гааги на арешт. 

Також президент США Джо Байден заявив, що війна в Україні не може тривати роками. За його словами, російський диктатор Путін "вже програв". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

None

Корупція, зарплати військовим, контрабанда та бек-офіси. Велике інтерв'ю з Ярославом Железняком

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз