Путин ослеплен манией величия и бредит восстановлением империи, — Кондолиза Райс

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент РФ Владимир Путин ослеплен манией величия и бредит восстановлением Советской империи. При этом диктатор окончательно потерял возможность просчитывать последствия своих поступков.

Об этом заявила бывшая глава Госдепартамента США Кондолиза Райс в интервью программе BBC Newsnight.

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Путин и его мания величия

Райс считает, что Путин руководствуется имперской логикой в своих решениях. При этом, он высказывает претензии относительно предполагаемой угрозы со стороны НАТО, однако, по мнению экс-госсекретаря, настоящая цель Кремля гораздо глубже — возрождение Российской или даже Советской империи.

Райс отметила, что много лет была знакома с Путиным и заметила разные грани его окружения. Сначала рядом с ним находились авторитетные советники, готовые говорить откровенно.

Однако со временем его окружение стало доминировать беспрекословными последователями и "советниками", укрепившими в нем убеждение в его "предопределенной" роли в истории – возрождении империи.

По словам Райс, в определенный момент его мышление было затуманено амбициями, что привело к потере способности оценки последствий своих решений.

"В какой-то момент его просто ослепила мания величия. Он окончательно потерял возможность просчитывать последствия своих поступков", — сказала Райс.

Напомним, что российский президент Владимир Путин, скорее всего, волнуется за то, что развитие отношений РФ с Северной Кореей может угрожать действующим схемам избегания санкций. Встреча Путина и диктатора Ким Чен Ына состоялась 13 сентября на космодроме "Восточный" в Амурской области.