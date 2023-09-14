В ISW объяснили, почему Путин боится укрепления отношений с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Фото: Kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин, скорее всего, волнуется за то, что развитие отношений РФ с Северной Кореей может угрожать действующим схемам избегания санкций. Встреча Путина и диктатора Ким Чен Ына состоялась 13 сентября на космодроме "Восточный" в Амурской области.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

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По словам диктатора РФ, встреча была "продуктивной" и они "откровенно обменялись мнениями по ситуации в регионе и двусторонним отношениям".

Кроме того, Путин отметил, что Россия соблюдает ограничения по военно-техническому сотрудничеству с КНДР, однако подчеркнул, что в "рамках действующих правил существуют возможности".

Чего боится Путин

"Путин, вероятно, нейтрально изображает свою встречу с Кимом, чтобы сбалансировать заинтересованность России в приобретении северокорейских артиллерийских боеприпасов с беспокойством по поводу риска инициирования вторичных международных санкций против России из-за потенциальной торговли с Северной Кореей на фоне усиления международного внимания", — объяснили в Институте.

Что известно о встрече

В среду, 13 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме в России. Сначала они осмотрели несколько объектов космодрома, а уже потом провели переговоры.

Лидер КНДР заявил, что этот визит к Путину — это явное доказательство "стратегической важности" отношений двух стран.

Напомним, во время визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на космодром "Восточный" в Амурской области России 13 сентября произошла неожиданная ситуация из-за ошибки переводчика. Переводчик лидера КНДР "выругался" в эфире федерального канала РФ.