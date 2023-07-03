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Путін втрачає контроль над Росією, — Зеленський

3 липня 2023 14:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Путін втрачає контроль над Росією, — Зеленський
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Вертикаль путінської влади руйнується. Бунт Євгена Пригожина показав, що Володимир Путін не контролює ситуацію в регіонах Російської Федерації.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю виданню CNN.

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Слабкий Путін

Володимир Зеленський прокоментував нещодавні події в Росії, бунт Євгена Пригожина, і те, як на ці події відреагував Володимир Путін.

"Ми побачили реакцію Путіна. Це була реакція слабака", — наголосив Президент України.

Кремль не контролює Росію

Зеленський додав, що бунт Пригожина фактично продемонстрував руйнування путінської вертикалі влади,

"Ми побачили, що він не все контролює. Просування "Вагнера" вглиб Росії та захоплення певних регіонів показало, наскільки легко це зробити. Путін не контролює ситуацію в регіонах", — упевнений Президент України.

Нагадаємо, видання The New York Times зазначило — бунт Євгена Пригожина і реакція на нього Кремля показали, що сьогодні влада російського диктатора Володимира Путіна слабка як ніколи за більш ніж два десятиріччя його правління. 

Додамо, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що російський президент Володимир Путін став слабшим через бунт очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Це показує, що він є "не єдиним господарем у місті" та "втратив монополію на силу".

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