Путин устроил встречу с Ким Чен Ином на космодроме: подробности

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Инна в России 13 сентября. Фото: скриншот с видео

В среду, 13 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на космодроме в России. Сначала они осмотрят несколько объектов космодрома, а затем проведут переговоры.

Об этом сообщают росСМИ.

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Российские СМИ сообщают, что с утра 13 сентября северокорейский лидер прибыл в своем бронепоезде на станцию при российском космодроме "Восточный", и там уже началась его встреча с Владимиром Путиным.

Агентство "Интерфакс" пишет, что сначала Путин и Ким осмотрят несколько объектов космодрома, а уже потом проведут переговоры.

"США считают, что Путин и Ким намерены обсудить прежде всего поставки боеприпасов из Северной Кореи для воюющей в Украине российской армии. В ответ, как считают американцы, Ким хочет получить от России продовольственную помощь и некоторые военные технологии", — отмечается в сообщении.

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию еще 12 сентября.

Сам лидер КНДР заявил, что этот визит к Путину это явное доказательство "стратегической важности" отношений двух стран.