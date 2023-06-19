Путин решил интегрировать "военкоров" в кремлевское инфопространство, — ISW
Российские власти планируют расширить свое влияние на ультранационалистическое сообщество. Для этого при администрации Владимира Путина будет создана рабочая группа по освещению войны в Украине.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
Рабочая группа при АП
Президент России Владимир Путин поддержал предложение некоторых "военкоров", с которыми встречался на прошлой неделе, о создании рабочей группы при его администрации.
В эту группу войдут, в частности, члены администрации президента России.
Группа будет рассматривать и координировать идеи о войне в Украине.
Зачем это Путину
В Институте изучения войны отметили, что создание такой группы, которая сосредоточится на сообщениях и репортажах о войне, свидетельствует о желании Владимира Путина расширить свою популярность в ультранационалистическом сообществе России.
В ISW напомнили, что администрация кремлевского диктатора уже пыталась привлекать известных российских военных блогеров, предлагая им места в определенных структурах в обмен на усиление прокремлевской риторики.
Напомним, ранее ISW отмечал, что на встрече с "военкорами" президент России Владимир Путин заявил об огромных потерях украинской армии во время контрнаступления. Путин, вероятно, ожидает, что эта ложная информация повлияет на желание Запада помогать Украине.