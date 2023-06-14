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Путін перебільшує втрати ЗСУ, аби вплинути на Захід, — ISW

14 червня 2023 09:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Путін перебільшує втрати ЗСУ, аби вплинути на Захід, — ISW
Володимир Путін на зустрічі з "воєнкорами". Фото: пресслужба Кремля
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На зустрічі із "воєнкорами" президент Росії Володимир Путін заявив про величезні втрати української армії під час контрнаступу. Путін, імовірно, чекає, що ця неправдива інформація вплине на бажання Заходу допомагати Україні.

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни американський Інститут вивчення війни (ISW).

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"Великі" українські втрати

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі із так званими "воєнкорами" (провладними російськими блогерами, які пишуть про події загарбницької війни, яку РФ веде в Україні. — Ред.) заявив про те, що ЗСУ зазнає серйозних втрат.

Путін наголосив, що Україна нібито втратила уже 160 танків під час масштабного контрнаступу, тоді як російські втрати в рази менші — усього 54 одиниці танкової техніки.

Навіщо Путін бреше

Як припустили аналітики ISW, президент Росії спеціально завищує втрати української армії під час літнього контрнаступу, акцентуючи увагу на знищенні саме західної військової техніки, для того, аби змінити ставлення Заходу до України і припинити постачання зброї українській армії.

У Інституті вивчення війни наголосили, що, за версією відомого російського комбатанта Ігоря Гіркіна, такі заяви Путіна свідчать про те, що міністерство оборони РФ продовжує дурити президента Росії, надаючи йому неправдиву інформацію про ситуацію на фронті.

Нагадаємо, на цій же зустрічі Володимир Путін заявив, що Каховську ГЕС нібито зруйнувала українська армія ударом з HIMARS.

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