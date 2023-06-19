Путін вирішив інтегрувати "воєнкорів" у кремлівський інфопростір, — ISW
Російська влада планує розширити свій вплив на ультранаціоналістичну спільноту. Задля цього при адміністрації Володимира Путіна буде створено робочу групу щодо висвітлення війни в Україні.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
Робоча група при АП
Президент Росії Володимир Путін підтримав пропозицію деяких "воєнкорів", з якими зустрічався минулого тижня, про створення робочої групи при його адміністрації.
До цієї групи увійдуть, зокрема, члени адміністрації президента Росії.
Група розглядатиме і координуватиме ідеї щодо війни в Україні.
Навіщо це Путіну
В Інституті вивчення війни зазначили, що створення такої групи, яка зосередиться на повідомленнях і репортажах про війну, свідчить про бажання Володимира Путіна розширити свою популярність в ультранаціоналістичній спільноті Росії.
В ISW нагадали, що адміністрація кремлівського диктатора уже пробувала залучати відомих російських військових блогерів, пропонуючи їм місця у певних структурах в обмін на посилення прокремлівської риторики.
Нагадаємо, раніше ISW наголошував, що на зустрічі з "воєнкорами" президент Росії Володимир Путін заявив про величезні втрати української армії під час контрнаступу. Путін, імовірно, чекає, що ця неправдива інформація вплине на бажання Заходу допомагати Україні.