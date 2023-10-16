Путин и Си Цзиньпин планируют обсудить международные вопросы

Лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

В среду, 18 октября, российский диктатор Владимир Путин встретится с лидером Китая Си Цзиньпином. Они намерены обсудить международные вопросы.

Об этом сообщает The Guardian.

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Встреча Путина и Си Цзиньпина

Кремль подтвердил, что Путин встретится с Си Цзиньпином в Пекине для переговоров в среду. Они пройдут на полях форума, посвященного десятилетию китайской инициативы "Один пояс, один путь".

"В ходе переговоров особое внимание будет уделено международным и региональным вопросам", — говорится в сообщении.

Это будет первая поездка российского диктатора, после того как в марте Международный уголовный суд выдал на него ордер.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин сделал новое скандальное заявление о войне в Украине. В этот раз он цинично заявил, что контрнаступление ВСУ "провалилось".

Также мы писали, что президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам российского диктатора, он планирует приехать с визитом в страну.

Добавим, что в России впервые рассказали, откуда они получают беспилотники. Там заявили, что их поставляют из Китая.