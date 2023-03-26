путин объяснил, для чего ездил в Мариуполь

путин побывал в оккупированном Мариуполе 19 марта

Президент россии владимир путин рассказал о своей поездке в Мариуполь 19 марта. По словам российского диктатора, поездка была рабочей и "давно назрела", ведь нужно было пересмотреть ход восстановительных работ в городе.

Об этом путин рассказал в интервью одному из пропагандистских российских телеканалов.

Что путин рассказал о Мариуполе

"Пора уже было посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом", — сказал путин.

Российский диктатор отметил, что посетил разные объекты — жилые кварталы, объекты системы образования, в том числе университет, больницу, филармонию и другие.

По словам путина, он также пообщался с жителями оккупированного города. Диктатор отметил, что сначала подумал, что это рабочие, и хотел узнать, как идет строительство. Но потом оказалось, что это мариупольцы.

По мнению президента государства-агрессора, жилые комплексы в Мариуполе "не хуже, чем в москве".

На ранее опубликованных кадрах было видно, что путин во время поездки был за рулем. Он рассказал, что в автомобиле не использовался ремень безопасности.

"В таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины", – объяснил он.

Напомним, в кремле утверждают, что президент россии владимир путин совершил поездку в захваченный Мариуполь, где "осмотрел ряд объектов города и пообщался с местными жителями". После этого он "дал поручение разобраться с проблемами, о которых поведали ему жители города".

Впоследствии выяснилось, что российский диктатор владимир путин в захваченном и уничтоженном оккупантами Мариуполе общался с традиционной массовкой, постоянно сопровождающей президента россии. А местные жители пытались докричаться в СМИ с информацией о показухе.