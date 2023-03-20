путіну в Маріуполь привезли його звичну масовку, а місцеві жителі кричали про показуху

путін у Маріуполі

Російський диктатор володимир путін у захопленому і знищеному окупантами Маріуполі спілкувався із традиційною масовкою, яка постійно супроводжує президента рф. А місцеві жителі намагалися докричатися до ЗМІ з інформацією про показуху.

Відео зустрічі путіна з "місцевими жителями" оприлюднили російські ЗМІ та Telegram-канали.

Показуха у Маріуполі

Під час візиту володимира путіна до окупованого українського міста один із мешканців Маріуполя почав кричати "Це все неправда! Це напоказ!".

Цей епізод можна почути на відео, оприлюдненому на російських інтернет-ресурсах.

Але у версії для телебачення цей момент вирізали.

З якими "місцевими жителями" зустрічався путін

Також в мережі проаналізували фото та відео із зустрічі путіна з "місцевими жителями" Маріуполя.

Завдяки програмі Betafece вдалося встановити, що більшість із "маріупольців", присутніх на зустрічі — це насправді звична масовка, яка роками залучається до усіх публічних заходів за участю російського тирана.

Нагадаємо, у кремлі стверджують, що президент рф володимир путін здійснив поїздку до захопленого Маріуполя, де "оглянув низку об’єктів міста та поспілкувався із місцевими жителями". Після цього він "дав доручення розібратися з проблемами, про які розповіли йому жителі міста".

Також ми писали, що російські державні інформагентства стверджують, що президент рф володимир путін здійснив робочу поїздку до окупованого Маріуполя. Мережею навіть ширять відео, де російський диктатор вночі їде містом.

Фото з російських ЗМІ