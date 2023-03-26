путін пояснив, для чого їздив у Маріуполь
Президент росії володимир путін розповів про свою поїздку до Маріуполя 19 березня. За словами російського диктатора, поїздка була робочою і "давно назріла", адже треба було переглянути перебіг відновлювальних робіт у місті.
Про це путін розповів у інтерв'ю одному з пропагандистських російських телеканалів.
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Що путін розповів про Маріуполь
"Пора вже було подивитися, приїхати і подивитися на прикладі Маріуполя, як йдуть відновлювальні роботи, що потрібно зробити додатково, що є пріоритетом", — сказав путін.
Російський диктатор зазначив, що відвідав різні об'єкти — житлові квартали, об'єкти системи освіти, зокрема університет, лікарню, філармонію та інші.
За словами путіна, він також поспілкувався із жителями окупованого міста. Диктатор зазначив, що спочатку подумав, що це робітники, і хотів дізнатись у них, як іде будівництво. Але потім виявилось, що це маріупольці.
На думку президента держави-агресорки, житлові комплекси у Маріуполі "не гірші, ніж у москві".
На кадрах, опублікованих раніше, було видно, що путін під час поїздки був за кермом. Він розповів, що в автомобілі не використовував ремінь безпеки.
"В таких умовах краще не пристібатися, краще мати можливість швидко вийти з машини", – пояснив він.
Нагадаємо, у кремлі стверджують, що президент рф володимир путін здійснив поїздку до захопленого Маріуполя, де "оглянув низку об’єктів міста та поспілкувався із місцевими жителями". Після цього він "дав доручення розібратися з проблемами, про які розповіли йому жителі міста".
Згодом з'ясувалося, що російський диктатор володимир путін у захопленому і знищеному окупантами Маріуполі спілкувався із традиційною масовкою, яка постійно супроводжує президента рф. А місцеві жителі намагалися докричатися до ЗМІ з інформацією про показуху.