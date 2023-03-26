Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow путін пояснив, для чого їздив у Маріуполь arrow

путін пояснив, для чого їздив у Маріуполь

26 березня 2023 16:29
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
путін побував у окупованому Маріуполі 19 березня
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент росії володимир путін розповів про свою поїздку до Маріуполя 19 березня. За словами російського диктатора, поїздка була робочою і "давно назріла", адже треба було переглянути перебіг відновлювальних робіт у місті. 

Про це путін розповів у інтерв'ю одному з пропагандистських російських телеканалів. 

Читайте також:

Що путін розповів про Маріуполь

"Пора вже було подивитися, приїхати і подивитися на прикладі Маріуполя, як йдуть відновлювальні роботи, що потрібно зробити додатково, що є пріоритетом", — сказав путін.

Російський диктатор зазначив, що відвідав різні об'єкти — житлові квартали, об'єкти системи освіти, зокрема університет, лікарню, філармонію та інші. 

За словами путіна, він також поспілкувався із жителями окупованого міста. Диктатор зазначив, що спочатку подумав, що це робітники, і хотів дізнатись у них, як іде будівництво. Але потім виявилось, що це маріупольці. 

На думку президента держави-агресорки, житлові комплекси у Маріуполі "не гірші, ніж у москві". 

На кадрах, опублікованих раніше, було видно, що путін під час поїздки був за кермом. Він розповів, що в автомобілі не використовував ремінь безпеки. 

"В таких умовах краще не пристібатися, краще мати можливість швидко вийти з машини", – пояснив він. 

Нагадаємо, у кремлі стверджують, що президент рф володимир путін здійснив поїздку до захопленого Маріуполя, де "оглянув низку об’єктів міста та поспілкувався із місцевими жителями". Після цього він "дав доручення розібратися з проблемами, про які розповіли йому жителі міста".

Згодом з'ясувалося, що російський диктатор володимир путін у захопленому і знищеному окупантами Маріуполі спілкувався із традиційною масовкою, яка постійно супроводжує президента рф. А місцеві жителі намагалися докричатися до ЗМІ з інформацією про показуху.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

17:42 Погода вередує: синоптики розповіли, де чекати негоди завтра

Новина з фото

17:29 Який вигляд сьогодні має Вугледар: у Донецькій ОВА показали моторошні фото

Новина з відео

17:07 Тест на українця: Укрзалізниця показала, як Орландо Блум пройшов "мовне випробування"

Ексклюзив

17:00Законопроєкт про цивільне партнерство: чиї права захищатиме

16:52 З порту "Чорноморськ" вийшло судно з українським зерном

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:46 "Хочемо відлякати агресора": у Польщі поділилися амбітними планами щодо посилення армії

16:42 Недобудовану п’ятиповерхівку в Кілії, що на Одещині, продадуть

16:14 Миколаївський дослідний завод з базою відпочинку в Коблево повторно виставили на продаж

Новина з фото

16:10 Українці подякували Польщі за підтримку: подробиці масштабної інформаційної кампанії

15:56 Німецькі фермери почали використовувати менше добрив через війну в Україні

Новина з відео

17:07 Тест на українця: Укрзалізниця показала, як Орландо Блум пройшов "мовне випробування"

Новина з відео

15:42 У москві на сітілайтах показують ролики, як збирати тривожну валізку

Новина з відео

15:26 У Міноборони показали двобій українських танкістів та російських протитанкістів

Новина з відео

15:18 Маленький Леон з Ірпеня зворушливо виконав хіт гурту "Антитіла" про Бахмут

Новина з відео

14:29 Переляканий російський продюсер Пригожин заперечив розмову з олігархом щодо критики кремля

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:17 В Україні відзначають День Національної гвардії: хто привітав бійців

Новина з відео

09:59 Сирський показав роботу бойової авіації України по окупантах на східному напрямку

Новина з відео

09:42 СТБ у новому серіалі невдало "приліпив" обличчя українського актора на росіянина: деталі скандалу

Новина з відео

23:25 Молодіжка додає впевненості: Ротань про підготовку до гри з Англією

Новина з відео

22:30 Англія — Україна: перед грою до збірної завітали незвичайні гості

Ексклюзив

07:50Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Санітарно-десантні автомобілі

Ексклюзив

06:00Жінка вдома, а чоловік на фронті: як зберегти стосунки та уникнути зради

Ексклюзив

20:00Як ефективно планувати свій бюджет: 5 порад від штучного інтелекту

Новина з фото

15:45 Вже 30 років пліч-о-пліч: історія кохання Елтона Джона з його чоловіком, який врятував співака

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

07:25 ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто"

Ексклюзив

07:10Російське вторгнення в Україну: тиждень 56-й. Поблизу кордону ворог збирає війська

Новина з фото

21:45 ТОП-6 зірок, яких переслідували сталкери: від відчайдушних фанатів до жорстоких вбивць

Ексклюзив

19:03Мер Ірпеня: "Із середини квітня стартує потужна відбудова міста. Будемо як бджоли у вулику"

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

Актуальне по темі

None 26 Березень 17:42

Погода вередує: синоптики розповіли, де чекати негоди завтра

None 26 Березень 17:29

Який вигляд сьогодні має Вугледар: у Донецькій ОВА показали моторошні фото

None 26 Березень 17:08

Тест на українця: Укрзалізниця показала, як Орландо Блум пройшов "мовне випробування"

None 26 Березень 14:34

Законопроєкт про цивільне партнерство: чиї права захищатиме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB