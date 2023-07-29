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Путин планирует получить рекордную поддержку россиян на выборах президента, — СМИ

29 июля 2023 18:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Путин планирует получить рекордную поддержку россиян на выборах президента, — СМИ
Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В администрации Кремля хотят, чтобы на президентских выборах 2024 года Владимир Путин получил более 80% голосов. Чтобы достичь этой цифры, будут использованы разнообразные стратегии, включая привлечение активных сторонников Путина, административные методы и электронное голосование.

 Об этом сообщает "Медуза".

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Ожидается, что планируемая выставка "Россия" на ВДНХ в ноябре 2023 года создаст благоприятный образ для реализации этой инициативы. Эта экспозиция представит лучшие достижения страны за последние годы. 

Есть предположение, что именно на этой выставке Путин может объявить о своем намерении участвовать в выборах, хотя окончательное решение еще не принято.

Согласно источникам, связанным с Кремлем, выставка "Россия" представлена как ключевое событие предвыборной кампании, наполненное рядом праздничных моментов. В планах каждый день мероприятия посвятить либо отдельному региону России, либо виду спорта, либо значимой исторической фигуре.

Напомним, что президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во время встречи глав стран Африки с президентом РФ, которую посвятили войне в нашем государстве, призвал Путина вернуться к "зерновому соглашению". По его словам, они хотят, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков.

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