В ЮАР призвали Путина вернуть "зерновую инициативу"
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во время встречи глав стран Африки с президентом РФ, которую посвятили войне в нашем государстве, призвал Путина вернуться к "зерновому соглашению". По его словам, они хотят, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков.
Такое заявление было опубликовано на сайте Кремля.
Предложение возобновления инициативы
"В тот момент, когда мы слушали ваше (Путина. — Ред.) выступление сегодня, когда вы реагировали на некоторые элементы наших предложений, мы вот что отметили. В частности, вы говорили о зерне. Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря, мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков", — отметил президент ЮАР.
Главная цель ЮАР
Он добавил, что президенты стран Африки "пришли сюда не для того, чтобы просить какие-то "дары" для Африканского континента".
"Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили бесплатно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача — добиться каких-либо поставок такого характера" , — объяснил Рамафоса.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин игнорирует запросы турецкого президента Тайипа Эрдогана о переговорах по зерновому соглашению, из которого вышла РФ. Аналитики считают, что это связано с украинскими командирами, уехавшими из Турции в Украину.