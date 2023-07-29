В ЮАР призвали Путина вернуть "зерновую инициативу"

Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса. Фото: Wikimedia Commons

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во время встречи глав стран Африки с президентом РФ, которую посвятили войне в нашем государстве, призвал Путина вернуться к "зерновому соглашению". По его словам, они хотят, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков.

Такое заявление было опубликовано на сайте Кремля.

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Предложение возобновления инициативы

"В тот момент, когда мы слушали ваше (Путина. — Ред.) выступление сегодня, когда вы реагировали на некоторые элементы наших предложений, мы вот что отметили. В частности, вы говорили о зерне. Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря, мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков", — отметил президент ЮАР.

Главная цель ЮАР

Он добавил, что президенты стран Африки "пришли сюда не для того, чтобы просить какие-то "дары" для Африканского континента".

"Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили бесплатно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача — добиться каких-либо поставок такого характера" , — объяснил Рамафоса.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин игнорирует запросы турецкого президента Тайипа Эрдогана о переговорах по зерновому соглашению, из которого вышла РФ. Аналитики считают, что это связано с украинскими командирами, уехавшими из Турции в Украину.