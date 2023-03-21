​​​Путин получил не ту поддержку Китая, на которую рассчитывал, — ISW

Путин и Си Цзиньпин высказали разную позицию в противостоянии россии с Западом

Российский и китайский лидеры обменялись статьями в государственной печати. Риторика Си Цзиньпина, вероятно, стала для владимира путина неприятным сюрпризом, потому что тот ожидал более агрессивный антизападный тон Китая.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Си сдержан, пути недовольны

Перед визитом Си Цзиньпина в Москву лидеры россии и Китая обменялись статьями в государственных СМИ обеих стран.

Эксперты Института проанализировали обе статьи, отметив, что текст Си Цзиньпина в "Российской газете" значительно менее агрессивный — в отличие от риторики путина в статье в "Жэньмин жибао".

Си не подчеркивал совместное с россией противостояние с Западом, сосредоточившись на позиционировании Китая как уважаемого посредника в войне в Украине.

В ISW предполагают, что путин ожидал более агрессивного тона статьи Си Цзиньпина.

Китай отказался от полной поддержки россии

Фактический отказ Китая от очевидного присоединения к россии в военном конфликте в Украине является серьезным отклонением от объявленного Пекином же перед началом великой войны "безграничного партнерства" с Россией.

Аналитики Института подчеркнули, что нынешняя риторика Си Цзиньпина свидетельствует о нежелании Китая оказывать россии полную экономическую и политическую поддержку.

Хотя не исключается подписание определенных двусторонних соглашений, несколько облегчающих кремлю обход санкций.

Напомним, что по словам официального представителя китайского Министерства иностранных дел, Си Цзиньпин прилетел в Москву, потому что хочет призвать к миру и переговорам в рамках решения международных и региональных вопросов, включая войну в Украине.

Фото из российских СМИ