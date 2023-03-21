Путин получил не ту поддержку Китая, на которую рассчитывал, — ISW
Российский и китайский лидеры обменялись статьями в государственной печати. Риторика Си Цзиньпина, вероятно, стала для владимира путина неприятным сюрпризом, потому что тот ожидал более агрессивный антизападный тон Китая.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
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Си сдержан, пути недовольны
Перед визитом Си Цзиньпина в Москву лидеры россии и Китая обменялись статьями в государственных СМИ обеих стран.
Эксперты Института проанализировали обе статьи, отметив, что текст Си Цзиньпина в "Российской газете" значительно менее агрессивный — в отличие от риторики путина в статье в "Жэньмин жибао".
Си не подчеркивал совместное с россией противостояние с Западом, сосредоточившись на позиционировании Китая как уважаемого посредника в войне в Украине.
В ISW предполагают, что путин ожидал более агрессивного тона статьи Си Цзиньпина.
Китай отказался от полной поддержки россии
Фактический отказ Китая от очевидного присоединения к россии в военном конфликте в Украине является серьезным отклонением от объявленного Пекином же перед началом великой войны "безграничного партнерства" с Россией.
Аналитики Института подчеркнули, что нынешняя риторика Си Цзиньпина свидетельствует о нежелании Китая оказывать россии полную экономическую и политическую поддержку.
Хотя не исключается подписание определенных двусторонних соглашений, несколько облегчающих кремлю обход санкций.
Напомним, что по словам официального представителя китайского Министерства иностранных дел, Си Цзиньпин прилетел в Москву, потому что хочет призвать к миру и переговорам в рамках решения международных и региональных вопросов, включая войну в Украине.
Фото из российских СМИ