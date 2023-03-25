Путин объявил о намерениях разместить ядерное оружие в Беларуси

Путин заявил, что россия разместит ядерное оружие в Беларуси

Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Об этом будто бы давно просил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом президент россии владимир путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".

Заявление путина

Российский диктатор уточнил, что 1 июля окончится строительство хранилища. Он уверяет, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ.

По словам путина, поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

"Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять в Украину заряды с обедненным ураном, это так или иначе связано с ядерными технологиями. Даже вне контекста этих событий, этого заявления Александр Григорович Лукашенко давно задает вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие", — сказал он.

Путин напомнил, что россия уже предоставила Беларуси комплекс "Искандер", который может нести ядерный заряд.

"Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс "Искандер", он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажу и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси", – отметил российский диктатор.

Он также подчеркнул, что россии "есть чем ответить" на снаряды с обедненным ураном.

"Должен сказать, что россии, конечно, есть чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч, именно сотни тысяч таких снарядов. Мы их пока не применяем", — сказал президент страны-агрессора.

Напомним, 21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что страна, кроме танков, предоставит Украине снаряды, содержащие обедненный уран. Они эффективны для поражения танков и бронетехники.

Также на такие новости отреагировал российский диктатор владимир путин. Он заявил, что новость о том, что Великобритания предоставит Украине снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2, свидетельствует о том, что Запад решил воевать против россии до "последнего украинца".

Министерство обороны Британии заявило, что российский диктатор владимир путин сознательно пытается дезинформировать, публично критикуя решение о поставках Украине боеприпасов, содержащих обедненный уран.