Путин не получил желаемую поддержку от официального Пекина, — ISW
Кремлевский диктатор владимир путин ожидал больших договоренностей с лидером Китая Си Цзиньпином. Аналитики утверждают, что обязательства между политиками были односторонними.
Об этом говорится в материале американского Института изучения войны.
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Как путин теряет "партнеров"
Совместное заявление лидеров Китая и рф определяет ряд двусторонних намерений и подтверждает приверженность государственному суверенитету и территориальной целостности друг друга. Однако обязательства, взятые Си и путиным, были заметно односторонними, что указывает на то, что Си соглашается на более сдержанную версию российско-китайских отношений, чем, вероятно, желает путин.
"Си похвалил путина, подтвердил приверженность Китаю россии в СБ ООН, и усилил позицию Китая относительно политического урегулирования войны в Украине. Но Си не пошел дальше, чем предлагать эти заявления", — говорится в материале ISW.
В частности, вероятно, путин хотели, чтобы глава Китая поддержал его на фоне войны с Украиной, но этого не произошло.
Для этого кремлевский диктатор наоборот объявил ряд мер, свидетельствующих о постоянной ориентации россии на Китай и зависимости от него в энергетическом и экономическом секторах. Однако все эти заявления выглядят очень односторонними по сравнению с относительно смягченными обязательствами Си.
Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что россия попросила Китай предоставить ей летальное оружие.