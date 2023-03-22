Путин не получил желаемую поддержку от официального Пекина, — ISW

Си Цзиньпинь соглашается на более сдержанную версию российско-китайских отношений

Кремлевский диктатор владимир путин ожидал больших договоренностей с лидером Китая Си Цзиньпином. Аналитики утверждают, что обязательства между политиками были односторонними.

Об этом говорится в материале американского Института изучения войны.

Как путин теряет "партнеров"

Совместное заявление лидеров Китая и рф определяет ряд двусторонних намерений и подтверждает приверженность государственному суверенитету и территориальной целостности друг друга. Однако обязательства, взятые Си и путиным, были заметно односторонними, что указывает на то, что Си соглашается на более сдержанную версию российско-китайских отношений, чем, вероятно, желает путин.

"Си похвалил путина, подтвердил приверженность Китаю россии в СБ ООН, и усилил позицию Китая относительно политического урегулирования войны в Украине. Но Си не пошел дальше, чем предлагать эти заявления", — говорится в материале ISW.

В частности, вероятно, путин хотели, чтобы глава Китая поддержал его на фоне войны с Украиной, но этого не произошло.

Для этого кремлевский диктатор наоборот объявил ряд мер, свидетельствующих о постоянной ориентации россии на Китай и зависимости от него в энергетическом и экономическом секторах. Однако все эти заявления выглядят очень односторонними по сравнению с относительно смягченными обязательствами Си.

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что россия попросила Китай предоставить ей летальное оружие.