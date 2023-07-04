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Путин наконец-то появится на публике — впервые после бунта Пригожина

4 июля 2023 10:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Путин наконец-то появится на публике — впервые после бунта Пригожина
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российский диктатор Владимир Путин примет участие в онлайн-саммите Шанхайской организации сотрудничества. Это будет первое появление президента России на публике после бунта Евгения Пригожина.

Об этом сообщило издание Euractiv.

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Президент России Владимир Путин впервые после бунта Евгения Пригожина и своего, как утверждают слухи, бегства из Москвы появится на публике.

Это будет виртуальное появление на онлайн-саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Что и с кем будет обсуждать Путин

Помимо Владимира Путина в виртуальном саммите примет участие и лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Прогнозируется, что на этом саммите увеличится количество членов ШОС — к организации присоединится Иран.

Также Беларусь планирует подписать меморандум об обязательствах, означающих членство этой страны в Шанхайской организации сотрудничества в ближайшей перспективе.

Напомним, что Владимир Зеленский назвал реакцию Путина на пригожинский бунт слабой, добавив, что президент России теряет контроль над российскими регионами.

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