Путин наконец-то появится на публике — впервые после бунта Пригожина
Российский диктатор Владимир Путин примет участие в онлайн-саммите Шанхайской организации сотрудничества. Это будет первое появление президента России на публике после бунта Евгения Пригожина.
Об этом сообщило издание Euractiv.
Путин выйдет в эфир
Президент России Владимир Путин впервые после бунта Евгения Пригожина и своего, как утверждают слухи, бегства из Москвы появится на публике.
Это будет виртуальное появление на онлайн-саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Что и с кем будет обсуждать Путин
Помимо Владимира Путина в виртуальном саммите примет участие и лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Прогнозируется, что на этом саммите увеличится количество членов ШОС — к организации присоединится Иран.
Также Беларусь планирует подписать меморандум об обязательствах, означающих членство этой страны в Шанхайской организации сотрудничества в ближайшей перспективе.
Напомним, что Владимир Зеленский назвал реакцию Путина на пригожинский бунт слабой, добавив, что президент России теряет контроль над российскими регионами.