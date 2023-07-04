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Путін нарешті з'явиться на публіці — уперше після бунту Пригожина

4 липня 2023 10:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Путін нарешті з'явиться на публіці — уперше після бунту Пригожина
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російський диктатор Володимир Путін візьме участь в онлайн-саміті Шанхайської організації співробітництва. Це буде перша поява президента Росії на публіці після бунту Євгена Пригожина.

Про це повідомило видання Euractiv.

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Президент Росії Володимир Путін уперше після бунту Євгена Пригожина і своєї, як стверджують чутки, втечі з Москви з’явиться на публіці.

Це буде віртуальна поява, на онлайн-саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Що і з ким обговорюватиме Путін

Крім Володимира Путіна, у віртуальному саміті візьме участь і лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін.

Прогнозується, що на цьому саміті збільшиться кількість членів ШОС — до організації приєднається Іран.

Також Білорусь планує підписати меморандум про зобов’язання, що означатиме членство цієї країни у Шанхайській організації співробітництва у найближчій перспективі.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський назвав реакцію Путіна на пригожинський бунт слабкою, додавши, що президент Росії втрачає контроль над російськими регіонами.

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