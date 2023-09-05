Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Путин на встрече с Эрдоганом подтвердил нежелание РФ возобновлять "зерновое соглашение" arrow

Путин на встрече с Эрдоганом подтвердил нежелание РФ возобновлять "зерновое соглашение"

5 сентября 2023 07:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Путин на встрече с Эрдоганом подтвердил нежелание РФ возобновлять "зерновое соглашение"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил нежелание РФ возобновлять "зерновое соглашение", пока не будут выполнены все условия России.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Возобновление "зернового соглашения"

В Сочи Путин повторил заявления о том, что Запад проигнорировал свои обязательства разрешить России экспортировать зерно и удобрения.

Он сообщил, что РФ бесплатно поставит от 25 000 до 50 000 тонн зерна в неопределенные африканские страны уже в ближайшие дни.

"Путин и Эрдоган заявили, что Турция готова помочь переработать и перевезти один миллион тонн зерна, предназначенного для этих стран", — говорится в отчете.

Стороны также объявили о заинтересованности Катара в предоставлении финансовой поддержки, чтобы эти страны могли бесплатно получить зерно.

Напомним, уже в ближайшее время может возобновить свое функционирование "зерновое соглашение", которое было заблокировано со стороны РФ еще в июле. Однако украинская сторона отмечает, что возобновление действия продовольственных коридоров из портов Большой Одессы может быть без участия страны-агрессорки.

Также мы писали, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с предложением обновить Черноморское зерновое соглашение. По мнению генсека ООН, предложение может являться фундаментом для стабильного возобновления "зернового соглашения".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Зеленский поедет на сессию ООН: Кислица озвучил главные темы

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз