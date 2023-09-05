Путин на встрече с Эрдоганом подтвердил нежелание РФ возобновлять "зерновое соглашение"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил нежелание РФ возобновлять "зерновое соглашение", пока не будут выполнены все условия России.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Возобновление "зернового соглашения"

В Сочи Путин повторил заявления о том, что Запад проигнорировал свои обязательства разрешить России экспортировать зерно и удобрения.

Он сообщил, что РФ бесплатно поставит от 25 000 до 50 000 тонн зерна в неопределенные африканские страны уже в ближайшие дни.

"Путин и Эрдоган заявили, что Турция готова помочь переработать и перевезти один миллион тонн зерна, предназначенного для этих стран", — говорится в отчете.

Стороны также объявили о заинтересованности Катара в предоставлении финансовой поддержки, чтобы эти страны могли бесплатно получить зерно.

Напомним, уже в ближайшее время может возобновить свое функционирование "зерновое соглашение", которое было заблокировано со стороны РФ еще в июле. Однако украинская сторона отмечает, что возобновление действия продовольственных коридоров из портов Большой Одессы может быть без участия страны-агрессорки.

Также мы писали, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с предложением обновить Черноморское зерновое соглашение. По мнению генсека ООН, предложение может являться фундаментом для стабильного возобновления "зернового соглашения".