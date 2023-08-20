Експерти пояснюють, чи можлива зернова угода без України

Зерно засипають у сховища. Фото: Google

Створення "зернової угоди" без участі України — це серйозний інформаційний вкид. Так вважають аналітики. Напередодні видання Bild заявило, що РФ, Туреччина та Катар начебто готують новий договір.

Саму ідею створення нової зернової угоди без участі України прокоментував в етері Національного телемарафону "Єдині новини" експерт-міжнародник Євген Добряк.

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Створення "зернової угоди" без України

Вижання Bild оприлюднилося повідомлення про створення нової "зернової угоди" без участі України. Мовляв, Росія буде постачати зерно в бідні країни, зокрема, в Африці. При цьому Туреччина виступатиме як організатор, а Катар — як спонсор поставок.

Також повідомляється, що Москва заздалегідь попередила Анкару про свій вихід із "зернової угоди".

Експерти-міжнародники називають таку інформацію серйозним інформаційим вкидом.

"Мене здивувала новина у Bild, що нібито росія, Туреччина і Катар займаються створенням коридору для експорту російського зерна. Я не вірю в це. Поки Емір Катару Тані та турецький президент Ердоган не оголосять про це публічно. Як вони будуть ці судна страхувати? Як будуть із США розрулювати", — розповів експерт-міжнародник Євген Добряк.

Нагадаємо, Вперше за місяць цього тижня з Одеського порту вийшло судно завантажене продовольством. РФ продовжує експортувати свою продукцію Чорним морем. За минулий тиждень у бік Босфору вирушили 37 російських суден.