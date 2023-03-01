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Путин может использовать Лукашенко, чтобы обойти западные санкции, — ISW

1 марта 2023 07:16
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент рф владимир путин
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может помочь Китаю и рф избежать санкций, посетив Пекин. Он подпишет соглашения о совместных проектах, экономическом, инвестиционном, гуманитарном и политическом сотрудничестве с Китаем.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

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Ссылаясь на Deutsche Welle, аналитики говорят, что в ходе своего визита в Китай, Лукашенко подпишет соглашения о развитии совместных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и политической сферах. Ранее Лукашенко утверждал, что оборонная промышленность Беларуси может производить оружие благодаря доступу к импортированным микроэлектронике, оптике и комплектующим.

ISW приводит слова представителей украинской разведки, подтверждающие, что Лукашенко предоставлял оружие Путину для войны против Украины, поставляя артиллерийские боеприпасы из белорусских складов. Кроме того, специалисты отмечают, что во время своего визита в Китай, Лукашенко заявлял о готовности России сделать шаги для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Лукашенко также обвинил Запад и США в принуждении украинских чиновников отказаться от переговоров с рф. Институт изучения войны указывает на то, что Путин и Лукашенко могут использовать опубликованный Китаем "мирный план" из 12 пунктов, чтобы возобновить информационную кампанию, направленную на побуждение западных официальных лиц предложить уступки и заставить Украину вести переговоры на российских условиях. Эта кампания, возможно, задерживает предоставление западной помощи, необходимой для продолжения украинских контрнаступлений и снижает их эффективность.

"Кремль может возобновить переговорную информационную операцию, чтобы снизить эффективность будущих украинских контрнаступлений путем задержки оказания необходимой западной помощи и стремиться получить уступки перед потенциальным дальнейшим неудачам в Украине", — говорится в отчете.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что несмотря на санкции со стороны западных стран, Беларусь вместе с рф производит и экспортирует различные типы вооружения в 57 стран мира. Он отметил, что благодаря поддержке рф, Беларусь может запросто получать все необходимое оружие для своей армии, а также разрабатывать и производить свою собственную военную технику.

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