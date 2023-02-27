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Лукашенко заявил, что Беларусь производит и экспортирует вооружения в 57 стран, несмотря на санкции

27 февраля 2023 11:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что несмотря на санкции со стороны западных стран, Беларусь вместе с рф производит и экспортирует различные типы вооружения в 57 стран мира. Он отметил, что благодаря поддержке рф, Беларусь может запросто получать все необходимое оружие для своей армии, а также разрабатывать и производить свою собственную военную технику.

Об этом он рассказал на совещании по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения.

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Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь успешно разрабатывает и производит современные образцы вооружения, не только в тех направлениях, где у нее есть научно-технический задел и компетенции, но и в новых, востребованных направлениях, таких как реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы крупного калибра. Он также выразил благодарность тем, кто сохранил производство микроэлектроники, оптоэлектроники и оптики, которое досталось Беларуси от Советского Союза.

Отметим, что Беларусь столкнулась с рядом экономических санкций со стороны Европейского союза и США в связи с недостатком демократии в стране и репрессиями против оппозиции. Однако, Лукашенко утверждает, что это не помешало Беларуси успешно развивать собственное производство военной техники и оружия и экспортировать его в другие страны.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в скором времени посетить с официальным визитом Китай. Пресс-служба политика уже сообщила, что стороны будут работать над "выстраиванием отношений".

Пресс-служба самопровозглашенного президента сообщает, что поездка диктатора в Пекин "станет продолжением многолетнего курса на развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой".

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