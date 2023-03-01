Путін може використати Лукашенка, щоб обійти західні санкції, — ISW

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент рф володимир путін

Самопроголошений президент БілорусіОлександр Лукашенко може допомогти Китаю та рф уникнути санкцій, відвідавши Пекін. Він підпише угоди про спільні проєкти, економічне, інвестиційне, гуманітарне та політичне співробітництво з Китаєм.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Ухиляння від санкцій

Посилаючись на Deutsche Welle, аналітики кажуть, що під час свого візиту до Китаю Лукашенко підпише угоди про розвиток спільних проєктів у торговельно-економічній, інвестиційній, гуманітарній та політичній сферах. Раніше Лукашенко стверджував, що оборонна промисловість Білорусі може виробляти зброю завдяки доступу до імпортованих мікроелектроніки, оптики та комплектуючих.

ISW наводить слова представників української розвідки, що підтверджують, що Лукашенко надавав зброю путіну для війни проти України, постачаючи артилерійські боєприпаси з білоруських складів. Крім того, фахівці зазначають, що під час свого візиту до Китаю Лукашенко заявляв про готовність росії зробити кроки для мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Лукашенко також звинуватив Захід та США у примусі українських чиновників відмовитись від переговорів з рф. Інститут вивчення війни вказує на те, що путін та Лукашенко можуть використати опублікований Китаєм "мирний план" з 12 пунктів, щоб відновити інформаційну кампанію, спрямовану на спонукання західних офіційних осіб запропонувати поступки та змусити Україну вести переговори на російських умовах. Ця кампанія, можливо, затримує надання західної допомоги, необхідної для продовження українських контрнаступів та знижує їхню ефективність.

"Кремль може відновити переговорну інформаційну операцію, щоб знизити ефективність майбутніх українських контрнаступів шляхом затримки надання необхідної західної допомоги та прагнути отримати поступки перед потенційними подальшими невдачами в Україні", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що незважаючи на санкції з боку західних країн, Білорусь разом з рф виробляє та експортує різні типи озброєння до 57 країн світу. Він зазначив, що завдяки підтримці Росії, Білорусь може запросто отримувати всю необхідну зброю для своєї армії, а також розробляти та виробляти свою власну військову техніку.