Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Путін може використати Лукашенка, щоб обійти західні санкції, — ISW arrow

Путін може використати Лукашенка, щоб обійти західні санкції, — ISW

1 березня 2023 07:16
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент рф володимир путін
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Самопроголошений президент БілорусіОлександр Лукашенко може допомогти Китаю та рф уникнути санкцій, відвідавши Пекін. Він підпише угоди про спільні проєкти, економічне, інвестиційне, гуманітарне та політичне співробітництво з Китаєм.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Читайте також:

Ухиляння від санкцій

Посилаючись на Deutsche Welle, аналітики кажуть, що під час свого візиту до Китаю Лукашенко підпише угоди про розвиток спільних проєктів у торговельно-економічній, інвестиційній, гуманітарній та політичній сферах. Раніше Лукашенко стверджував, що оборонна промисловість Білорусі може виробляти зброю завдяки доступу до імпортованих мікроелектроніки, оптики та комплектуючих.

ISW наводить слова представників української розвідки, що підтверджують, що Лукашенко надавав зброю путіну для війни проти України, постачаючи артилерійські боєприпаси з білоруських складів. Крім того, фахівці зазначають, що під час свого візиту до Китаю Лукашенко заявляв про готовність росії зробити кроки для мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Лукашенко також звинуватив Захід та США у примусі українських чиновників відмовитись від переговорів з рф. Інститут вивчення війни вказує на те, що путін та Лукашенко можуть використати опублікований Китаєм "мирний план" з 12 пунктів, щоб відновити інформаційну кампанію, спрямовану на спонукання західних офіційних осіб запропонувати поступки та змусити Україну вести переговори на російських умовах. Ця кампанія, можливо, затримує надання західної допомоги, необхідної для продовження українських контрнаступів та знижує їхню ефективність.

"Кремль може відновити переговорну інформаційну операцію, щоб знизити ефективність майбутніх українських контрнаступів шляхом затримки надання необхідної західної допомоги та прагнути отримати поступки перед потенційними подальшими невдачами в Україні", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що незважаючи на санкції з боку західних країн, Білорусь разом з рф виробляє та експортує різні типи озброєння до 57 країн світу. Він зазначив, що завдяки підтримці Росії, Білорусь може запросто отримувати всю необхідну зброю для своєї армії, а також розробляти та виробляти свою власну військову техніку.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

08:54 Співпраця фахівців Енергоатому і Westinghouse: Галущенко з робочим візитом відвідав Швецію

08:45 Походження COVID-19: ФБР припускає витік з китайської лабораторії

08:40 Три знаки зодіаку зустрінуть справжнє кохання в березні

08:36 Окупанти обстріляли Миколаївщину з мінометів та артилерії: що відомо

08:36 У Нафтогазі розповіли, коли завершиться опалювальний сезон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:31 ​​​​​​​Сили оборони за добу ліквідували понад 600 окупантів: Генштаб показав свіжі втрати рф

08:30 ЄС відклав введення системи реєстрації для туристів: яка причина

08:19 Данія хоче збільшити фінансування своєї армії: парламент ухвалив незвичайне рішення

08:13 ​​​​​​​За добу росіяни убили трьох мирних жителів Донеччини, — Кириленко

08:13 У Херсонській області окупанти шантажують власників автомобілів через паспорти рф: деталі

Новина з відео

07:20 Сікан у ТОП-3 бомбардирів УПЛ та помилка Трубіна: як зіграв "Шахтар" з "Минаєм"

Новина з відео

07:15 Бойкот H&M, образа Білла Клінтона та конфіскація мавпи: найгучніші скандали Джастіна Бібера

Новина з відео

06:35 Магнітні бурі у березні 2023: Землю двічі накриє потужний шторм

Новина з відео

22:53 "Росія відправляє своїх бійців на забій": Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Новина з відео

22:07 Кіберполіція затримала адміністратора каналу у Telegram про ПВК "Редан", йому 16 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:45 На військовому аеродромі в Єйську прогримів вибух: що відомо

Новина з відео

21:27 Майже страйк: у Тернополі п'яний водій протаранив шість автомобілів у дворі

Новина з відео

20:05 "Добровільна" мобілізація: у Закарпатській області військові силою тягнули чоловіка по асфальту

Новина з відео

19:33 На антиурядовому мітингу в Кишиневі помітили росіян

Новина з відео

19:06 Кіберполіція заблокувала в Україні 18 каналів та груп, присвячених ПВК "Редан"

Ексклюзив

07:02 Від м'яча у сітці до неба у клітинці: ТОП-5 вироків футболістам в історії

Ексклюзив

06:40 Ціна питання: чи зможе зекономити бюджет України на виплатах військовим

06:20 Шість воєнних уроків, засвоєних за рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

20:28 "Росія готує новий ракетний удар, але з часом їх буде все менше і менше", — експерт

19:32 "Це що, наша нова реальність?!": Канделакі, Гіркін і Марков панікують через нальоти безпілотників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00 Поїздка до Криму та столи на всю вулицю: як одесити відзначать день перемоги

18:00 Одні виходять на мітинги, інші — ковтають язики: як співіснують у Грузії українці та росіяни

Ексклюзив

17:20 "Крилата піхота": чи зможе ворог провести десантну операцію

Ексклюзив

06:00 Що далі? Кроки по відбудові України після війни

20:52 Удар у Мачулищах: блоха покусала гіганта

Актуальне по темі

None 1 Березень 08:54

Співпраця фахівців Енергоатому і Westinghouse: Галущенко з робочим візитом відвідав Швецію

None 1 Березень 08:41

Походження COVID-19: ФБР припускає витік з китайської лабораторії

None 1 Березень 08:40

Три знаки зодіаку зустрінуть справжнє кохання в березні

None 1 Березень 08:36

Окупанти обстріляли Миколаївщину з мінометів та артилерії: що відомо

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB