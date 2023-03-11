путин может приехать в Индию на саммит G20, — Bloomberg

Президент рф владимир путин

Российский президент владимир путин может принять участие во встрече лидеров G20, которая состоится в Индии. Пока официальное решение не принято, но кремль планирует участие путина в саммите.

Об этом пишет Bloomberg.

путин на саммите

Ранее российские чиновники перенесли даты проведения экономического форума во Владивостоке, намеченного накануне саммита, что делает возможным визит путина в Индию. Формально Индия пригласила путина на саммит, на что кремль согласился, но в прошлом году путин отказался от планов посетить встречу в Индонезии под давлением США и их союзников в связи с войной.

Он также пропустил встречу G20 в Риме годом ранее, когда планировал вторжение в Украину. Однако в последнее время рф оказалась менее изолированной, и на встрече министров иностранных дел G20 в марте рф и Китай отвергли формулировки войны.

Bloomberg отмечает, что укрепление позиции россии произошло после того, как США и их союзники договорились увеличить поставки оружия в Украину.

На встрече министров финансов и глав центральных банков G20 не удалось достичь консенсуса по формулировкам, и россия перестала присылать высокопоставленных экономических чиновников на такие встречи, считая их участие бессмысленным. В прошлом году индийский лидер не проводил ежегодных личных встреч с путиным всего второй раз за последние два десятилетия.

Напомним, ранее Индия, которая сейчас председательствует в G20, выступила против того, чтобы на встрече лидеров обсуждались дополнительные санкции против россии. Эту информацию подтвердили сразу шесть индийских чиновников.