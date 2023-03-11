путін може приїхати до Індії на саміт G20, — Bloomberg

Президент рф володимир путін

Російський президент володимир путін може взяти участь у зустрічі лідерів G20, яка відбудеться в Індії. Поки що офіційного рішення не ухвалено, але кремль планує участь путіна в саміті.

Про це пише Bloomberg.

путін на саміті

Раніше російські чиновники перенесли дати проведення економічного форуму у Владивостоці, наміченого напередодні саміту, що уможливлює візит путіна до Індії. Формально Індія запросила путіна на саміт, на що кремль погодився, але минулого року путін відмовився від планів відвідати зустріч в Індонезії під тиском США та їхніх союзників у зв'язку з війною.

Він також пропустив зустріч G20 у Римі роком раніше, коли планував вторгнення в Україну. Однак останнім часом росія виявилася менш ізольованою, і на зустрічі міністрів закордонних справ G20 у березні рф і Китай відкинули формулювання війни.

Bloomberg зазначає, що зміцнення позиції рф сталося після того, як США та їхні союзники домовилися збільшити постачання зброї в Україну.

На зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків G20 не вдалося досягти консенсусу за формулюваннями, і росія перестала надсилати високопоставлених економічних чиновників на такі зустрічі, вважаючи їхню участь безглуздою. Минулого року індійський лідер не проводив щорічних особистих зустрічей із путіним лише вдруге за останні два десятиліття.

Нагадаємо, раніше Індія, яка зараз головує у G20, виступила проти того, щоб на зустрічі лідерів обговорювалися додаткові санкції проти росії. Цю інформацію підтвердили одразу шість індійських чиновників.