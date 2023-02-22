Індія виступила проти обговорення антиросійських санкцій на G20, — ЗМІ
Індія, яка зараз головує у G20, не хоче, аби на зустрічі лідерів обговорювались додаткові санкції проти росії. Цю інформацію підтвердили одразу шість індійських посадовців.
Про це інформує міжнародне агентство Reuters.
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"Індія не зацікавлена в обговоренні або підтримці будь-яких додаткових санкцій проти росії під час G20. Чинні санкції проти росії негативно вплинули на світ", — висловився один з індійських чиновників під час зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків G20.
Індія вважає, що санкції проти росії мають негативний вплив на увесь світ, а не лише на москву.
Своєю чергою, інший індійський політик додав, що санкції не є питанням "Великої двадцятки".
"Сходини G20 — це форум для обговорення питань, пов'язаних з економічним зростанням", — наголосив він.
Нагадаємо, напередодні ми писали, що США планують на цьому тижні представити новий пакет санкцій проти росії. За інформацією ЗМІ під обмеження потраплять 200 російських посадовців. Серед них — губернатори та члени сімей російських чиновників.
Як відомо, раніше президент США Джо Байден анонсував нові санкції проти росії до роковин вторгнення в Україну.