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Путин может не поехать на саммит БРИКС из-за ордера Гааги на арест

13 июля 2023 18:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Путин может не поехать на саммит БРИКС из-за ордера Гааги на арест
Владимир Путин. Фото: Associated Press
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Из-за бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и изданного ордера на арест российского президента, у Путина возникли некоторые опасения. Из-за этого в Кремле до сих пор не могут принять решение о поездке российского диктатора на саммит БРИКС, который пройдет в Южно-Африканской Республике.

Об этом пишет The Moscow Times.

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Изолированный Путин

В издании говорят, что сейчас в Кремле хотели бы как можно быстрее заявить о первом официальном международном визите Путина после того, как выдали ордер МКС. Это бы показало западным соперникам, что Путин не в изоляции, а россиянам, что он до сих пор сильный и стабильный.

По информации журналистов, многие неудачи побуждали российского президента к ощущению неуверенности и сомнениям.

"В Кремле и МИД готовят два базовых сценария участия России в саммите БРИКС. Первый — с Путиным. Второй — опасения за внутреннюю и внешнюю безопасность преобладают. Путин остается в Москве и выступает по видеоконференцсвязи. Но в ЮАР все равно летит делегация чиновников", — говорится в издании.

Участие президента РФ в саммите

Известно, что в ЮАР 22-24 августа будет проведен саммит БРИКС, в котором, вероятно, примет участие президент РФ.

Правительство Южно-Африканской Республики объявило об иммунитете для лидеров стран БРИКС, которые встретятся в Йоханнесбурге в августе. Но при этом ордер МКС о задержании Владимира Путина вроде бы не планируют игнорировать.

Напомним, после мятежа наемников Евгения Пригожина в России президент РФ Владимир Путин 29 июня в Кремле встречался с командирами и руководствомЧВК "Вагнер". На встрече присутствовало 35 человек.

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