Путин "мочил" анекдоты про недоумков на заседании с министрами

Президент страны-террориста России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Мария Кагал Редактор международного отдела

Владимир Путин во время заседания Совета по международным отношениям выпалил анекдот о "недоумках". После чего выдержал театральную паузу в ожидании смеха.

Об этом сообщает российский новостной телеграмм-канал.

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Когда смеяться

Во время своей речи на заседании Совета российский президент рассказал старый анекдот о слабоумиях, которые на конкурсе недоумков заняли бы второе место.

"Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Потому что недоумки. Вот. Да", — сказал Путин.

После чего подождал, пока члены совета засмеются. Смех раздался лишь через три секунды.

Засмеялись самые преданные фаны — представители так называемого ЛНР, назначенного Россией временно исполняющим обязанности якобы главы Запорожской области Евгений Балицкий и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Путин частенько отвлекает публику от неотвратимого развала России своими шутками.

К примеру, во время посещения авиационного завода в Бурятии президент страны-террориста отшутился от темы кадрового дефицита в оборонной сфере России.

"Дефицит есть, даже на вашем предприятии. [...] Но, знаете, если ничего не мешает, тогда нужно спать ложиться, все хорошо - можно хрюкнуть сразу, а если что-то мешает, нужно что-то преодолевать, работать над собой и над решением этих проблем", — сказал он.