Путин рассказал бурятам о "пользе" санкций и пошутил про "хрюканье"

Путин сегодня побывал в Бурятии

Президент государства-агрессора россии владимир путин посетил авиационный завод в Улан-Удэ в Бурятии. Там он рассказал еще раз, как россия "окрепла" за год действия беспрецедентных санкций и пожаловалась на "коварный Запад".

Визит путина в Бурятию подробно освещали российские пропагандистские медиа.

"Полезные" санкции

"Несмотря на издержки, прошлый год пошел только на пользу. С учетом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики и финансов", — сказал диктатор.

Он также посетовал на "кадровый голод" в российской оборонной сфере. Он признал, что нехватка квалифицированных работников мешает выполнять оборонный заказ, отшутившись, что именно из-за такой ситуации россиянами сейчас нельзя просто "хрюкнуть".

"Дефицит есть, даже на вашем предприятии. На самом деле... слава богу. С одной стороны это проблема, а с другой – хорошо, потому что люди хорошо подготовлены, готовы работать над собой, готовы приезжать, в том числе и из европейской части страны. Но, знаете, если ничего не мешает, тогда нужно спать ложиться, все хорошо – можно хрюкнуть сразу, а если что-то мешает, надо что-то преодолевать, работать над собой и над решением этих проблем", — сказал он.

Диктатор в очередной раз вспомнил и о "злом Западе", который якобы врал путину и тем самым повлек за собой войну, которую россия сейчас ведет против Украины.

"(После 2014 года, – ред.) возникла проблема Крыма и мы не могли крымчан не поддержать. Потом возникла проблема Донбасса. Уже восемь лет мы пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они просто нас водили за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняются говорить", — сказал он.

Путин также рассказал рабочим, что проблемы в мире начались после развала СССР, а Запад после этого пытался расшатывать россию и якобы создавал пятую колонну.

Напомним, ранее аналитики ISW со ссылкой на слова Марии Захаровой писали, что Путин потерял контроль над инфопространством россии и уже не может сдержать этот раскол.

Представитель МИД россии Захарова отреагировала на отчет ISW о расколе в кремле.

К слову, в СМИ появилась информация, что Минфин совместно с министерством юстиции США сосредотачивают усилия, чтобы ликвидировать лазейки, через которые россия обходит санкции. В частности, США особенно сфокусировались на российских олигархах и их подставных компаниях.