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Путін "мочив" анекдоти про недоумків на засіданні з міністрами

19 травня 2023 17:29
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Путін "мочив" анекдоти про недоумків на засіданні з міністрами
Президент країни-терориста Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Володимир Путін під час засідання Ради з міжнародних відносин випалив анекдот про "недоумків". Після чого витримав театральну паузу в очікуванні сміху. 

Про це повідомляє російський новинний телеграм-канал.

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Під час своєї промови на засіданні Ради російський президент розповів старий анекдот про недоумків, які на конкурсі недоумків зайняли б друге місце.

"Люди, які керуються своїми неоколоніальними ідеями, і є недоумками, і на конкурсі недоумків посіли б друге місце. Чому тільки друге? Тому що недоумки. Ось. Так", — сказав Путін.

Після чого почекав, поки члени ради засміються. Сміх пролунав лише через три секунди. 

Засміялися найвідданіші фани — представники так званого ЛНР, призначений Росією тимчасово виконуючий обов'язки нібито глави Запорізької області Євген Балицький і перший заступник глави адміністрації президента Сергій Кірієнко.

Путін частенько відволікає публіку від невідворотного розвалу Росії своїми жартами. 

Приміром під час відвідування авіаційного заводу в Бурятії президент країни-терориста віджартувався від теми кадрового дефіциту в оборонній сфері Росії.

"Дефіцит є, навіть на вашому підприємстві. [...] Але, знаєте, якщо нічого не заважає, тоді потрібно спати лягати, все добре — можна хрюкнути одразу, а якщо щось заважає, треба щось долати, працювати над собою і над вирішенням цих проблем", — сказав він. 

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