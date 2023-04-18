Путин мог посетить оккупированные территории Украины еще до Пасхи, но Кремль скрыл это, — росСМИ

Президент РФ Владимир Путин. Фото: РосСМИ

Российский диктатор Владимир Путин мог якобы совершить "визит" на оккупированные территории Херсонской и Луганской области еще на прошлой неделе. Но это попытались скрыть в Кремле.

Об этом сообщает РосСМИ.

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Сегодня, 18 апреля, Кремль опубликовал видео якобы визита Путина в оккупированные Херсонскую и Луганскую области. При этом, по его словам, на начальном видео следует, что путешествие могло состояться еще на прошлой неделе. Но видео практически сразу заменили.

Видео начинается с того, что Путин выходит из вертолета, стоящего с уже заглушенным двигателем. После этого диктатор доезжает в Геническ на Toyota Land Cruiser. Кортеж проезжает по стелу, стоящему на въезде в город со стороны поселка Новоалексеевка.

Таким образом, из видео может показаться, что Путин прилетел в Геническ на вертолете. Но кадры отъезда диктатора из города могут свидетельствовать о том, что он передвигался по вертолету только по территории Крыма, а по Херсонской области ехал машиной. На кадрах его отъезда видна гостиница "Чонгар", расположенная прямо на границе с Крымом. Над гостиницей кружат несколько вертолетов. После этих кадров в официальной хронике Кремля идут кадры, снятые с вертолета.

В Геническе Путина встречает командующий группировкой "Днепр" генерал-полковник Олег Макаревич. Далее диктатор проходит в помещение с надписью "Группировка войск "Днепр". Ссылки на эту группировку войск начали появляться в публикациях российских пабликов несколько месяцев назад, однако до сих пор ничего не сообщалось о ее командующем.

Из сообщения на сайте Кремля следует, что Путин также заслушал доклад командующего ВДВ Михаила Теплинского. Это опровергает заявления так называемых военкоров о том, что Теплинский был снят с должности в январе, а его место занял Макаревич. На опубликованном видео Путин просит Теплинского лично доложить ему о ситуации на фронте.

После этого идут кадры из комнаты с изразцовыми стенами, где Путин вручил военным копию иконы, принадлежавшей "одному из самых успешных министров обороны российской армии в XIX веке". Вероятно, речь идет о графе Дмитрии Милютине.

Сказанные слова президента РФ позволяют заключить, что встреча проходила до 16 апреля. При этом в видео, опубликованном на сайте Кремля, слово "будет" вырезано.

"Сейчас вот Пасха будет, да?" — говорит Путин.

После Геническа Путин оказывается в Луганской области. На этих видео он одет в другую одежду (черная водолазка вместо рубашки с галстуком). Здесь он встречается с генерал-полковником Александром Лапиным в помещении с надписью "Группировка войск "Восток" Войск национальной гвардии РФ". Эта встреча подтвердила сообщение о том, что Лапина вернули на фронт в апреле.

В Кремле ранее сообщалось, что поездки Путина на аннексированные территории якобы заранее не готовились. Кроме того, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что поездка диктатора якобы "состоялась вчера".

Напомним, что сегодня, 18 апреля, Михаил Подоляк написал, что деградация Путина за год поразительна, ведь теперь всем безразлично его слова. Все воспринимают его как автора массовых убийств.