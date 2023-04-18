Путін міг відвідати окуповані території України ще до Великодня, але Кремль це приховав, — росЗМІ

Президент РФ Володимир Путін. Фото: РосЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін міг нібито здійснити "візит" на окуповані території Херсонської та Луганської області ще минулого тижня. Але це спробували приховати у Кремлі.

Про це повідомляє РосЗМІ.

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Приховання реальної дати візиту Путіна у Херсон

Сьогодні, 18 квітня, Кремль опублікував відео нібито візиту Путіна до окупованих Херсонської та Луганської областей. При цьому з його слів на початковому відео випливає, що подорож могла відбутися ще минулого тижня. Але відео практично одразу замінили.

Відео починається з того, що Путін виходить із вертольота, який стоїть з уже заглушеним двигуном. Після цього диктатор доїжджає до Генічеська на Toyota Land Cruiser. Кортеж проїжджає стелу, що стоїть на в'їзді до міста з боку селища Новоолексіївка.

Таким чином, з відео може скластися враження, що Путін прилетів до Генічеська на гелікоптері. Але кадри від'їзду диктатора з міста можуть свідчити про те, що він пересувався вертольотом тільки територією Криму, а Херсонською областю їхав машиною. На кадрах його від'їзду видно готель "Чонгар", розташований прямо на кордоні з Кримом. Над готелем кружляють кілька вертольотів. Після цих кадрів в офіційній хроніці Кремля йдуть кадри, зняті з гелікоптера.

У Генічеську Путіна зустрічає командувач угрупуванням "Дніпро" генерал-полковник Олег Макаревич. Далі диктатор проходить у приміщення з написом "Угруповання військ "Дніпро"". Посилання на це угруповання військ почали з'являтися в публікаціях російських пабліків кілька місяців тому, проте досі нічого не повідомлялося про її командувача.

З повідомлення на сайті Кремля випливає, що Путін також заслухав доповідь командувача ВДВ Михайла Теплинського. Це спростовує заяви так званих воєнкерів про те, що Теплинського було знято з посади в січні, а його місце зайняв Макаревич. На опублікованому відео Путін просить Теплинського особисто доповісти йому про ситуацію на фронті.

Після цього йдуть кадри з кімнати з кахельними стінами, де Путін вручив військовим копію ікони, яка належала "одному з найуспішніших міністрів оборони російської армії у ХІХ столітті". Імовірно, йдеться про графа Дмитра Мілютіна.

Сказані слова президента РФ дозволяють зробити висновок, що зустріч проходила до 16 квітня. При цьому у відео, опублікованому на сайті Кремля, слово "буде" вирізане.

"Зараз ось Великдень буде, так?" — каже Путін.

Після Генічеська Путін виявляється у Луганській області. На цих відео він одягнений в інший одяг (чорна водолазка замість сорочки із краваткою). Тут він зустрічається з генерал-полковником Олександром Лапіним у приміщенні з написом "Угруповання військ "Схід" Військ національної гвардії РФ". Ця зустріч підтвердила повідомлення про те, що Лапіна повернули на фронт у квітні.

У Кремлі раніше повідомляли, що поїздки Путіна на анексовані території нібито заздалегідь не готувалися. Крім того, прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що поїздка диктатора нібито "відбулася вчора".

Нагадаємо, що сьогодні, 18 квітня, Михайло Подоляк написав, що деградація Путіна за рік вражаюча, адже тепер всім байдуже на його слова. Всі сприймають його як автора масових вбивств.