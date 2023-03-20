У путина есть двойники и на это указывают некоторые факторы, — СМИ

Президент рф владимир путин

После визита президента рф владмира путина в Крым и Мариуполь в обществе снова заговорили о двойниках диктатора. Специалисты указали на форму ушей, которые различны во время публичных выступлений диктатора.

Об этом пишет Business Insider.

Двойники путина

По словам экспертов, двойникам путина сделали операцию, чтобы походить на него. На это указывают изгиб его ушей. Пользователи Twitter предположили, что двойник путина уехал в Украину, акцентируя внимание на специфических изгибах его уха, сравнивая обвисшие мочки ушей с фотографиями 2006 и 2018 годов.

"Конкретно мы знаем о трех людях, которые продолжают появляться, но сколько их, мы не знаем", — сказал Буданов изданию в октябре.

Комментируя предположения пользователей платформы, Марк Никсон, эксперт по компьютерному зрению из Университета Саутгемптона и ведущий исследователь в области распознавания ушей, для ВВС сказал, что с годами форма уха не меняется — оно просто увеличивается, но пропорции остаются неизменными.

"Использование ушей в качестве судебных доказательств было задокументировано десятилетиями. С 1950-х годов криминалисты использовали измерение ушей для идентификации подозреваемых в преступления", — говорится в статье.

Напомним, что недавно появилась информация, что президент рф владимир путин посетил Мариуполь. Но нет никаких доказательств, что разрушенный город посетил именно российский диктатор путин.