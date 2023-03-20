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У путина есть двойники и на это указывают некоторые факторы, — СМИ

20 марта 2023 21:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент рф владимир путин
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

После визита президента рф владмира путина в Крым и Мариуполь в обществе снова заговорили о двойниках диктатора. Специалисты указали на форму ушей, которые различны во время публичных выступлений диктатора.

Об этом пишет Business Insider.

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Двойники путина

По словам экспертов, двойникам путина сделали операцию, чтобы походить на него. На это указывают изгиб его ушей. Пользователи Twitter предположили, что двойник путина уехал в Украину, акцентируя внимание на специфических изгибах его уха, сравнивая обвисшие мочки ушей с фотографиями 2006 и 2018 годов.

"Конкретно мы знаем о трех людях, которые продолжают появляться, но сколько их, мы не знаем", — сказал Буданов изданию в октябре.

Комментируя предположения пользователей платформы, Марк Никсон, эксперт по компьютерному зрению из Университета Саутгемптона и ведущий исследователь в области распознавания ушей, для ВВС сказал, что с годами форма уха не меняется — оно просто увеличивается, но пропорции остаются неизменными.

"Использование ушей в качестве судебных доказательств было задокументировано десятилетиями. С 1950-х годов криминалисты использовали измерение ушей для идентификации подозреваемых в преступления", — говорится в статье.

Напомним, что недавно появилась информация, что президент рф владимир путин посетил Мариуполь. Но нет никаких доказательств, что разрушенный город посетил именно российский диктатор путин.

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