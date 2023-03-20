Путину в Мариуполь привезли его привычную массовку, а местные жители кричали о показухе

Путин в Мариуполе

Российский диктатор владимир путин в захваченном и уничтоженном оккупантами Мариуполе общался с традиционной массовкой, постоянно сопровождающей президента россии. А местные жители пытались докричаться в СМИ с информацией о показухе.

Видео встречи путина с местными жителями обнародовали российские СМИ и Telegram-каналы.

Показуха в Мариуполе

Во время визита владимира путина в оккупированный украинский город один из жителей Мариуполя начал кричать “Это все неправда! Это напоказ!”.

Этот эпизод можно узнать на видео, обнародованном на российских интернет-ресурсах.

Но в версии для телевидения этот момент вырезали.

С какими "местными жителями" встречался путин

Также в сети проанализировали фото и видео со встречи путина с местными жителями Мариуполя.

Благодаря программе Betafece удалось установить, что большинство из «мариупольцев», присутствующих на встрече, — это действительно привычная массовка, которая годами привлекается ко всем публичным мероприятиям с участием российского тирана.

Напомним, в кремле утверждают, что президент россии владимир путин совершил поездку в захваченный Мариуполь, где "осмотрел ряд объектов города и пообщался с местными жителями". После этого он "поручил разобраться с проблемами, о которых рассказали ему жители города".

Также мы писали, что российские государственные информагентства утверждают, что президент россии владимир путин совершил рабочую поездку в оккупированный Мариуполь. Сетью даже распространяются видео, где российский диктатор ночью едет по городу.

Фото из российских СМИ