путін має двійників і на це вказують деякі фактори, — ЗМІ

Президент рф володимир путін

Після візиту президента росії володимира путіна в Крим і Маріуполь у суспільстві знову заговорили про двійників диктатора. Фахівці вказали на форму вух, які є різними під час публічних виступів диктатора.

Про це пише Business Insider.

Двійники путіна

За словами експертів, двійникам путіна зробили операцію, щоб бути схожим на нього. На це вказують вигин його вух. Користувачі Twitter припустили, що двійник путіна поїхав до України, акцентуючи на специфічних вигинах його вуха, порівнюючи обвислі мочки вух із фотографіями 2006 та 2018 років.

"Конкретно ми знаємо про трьох людей, які продовжують з'являтися, але скільки їх ми не знаємо", — сказав Буданов виданню в жовтні.

Коментуючи припущення користувачів платформи, Марк Ніксон, експерт з комп'ютерного зору з Університету Саутгемптона та провідний дослідник у галузі розпізнавання вух, для ВПС сказав, що з роками форма вуха не змінюється — воно просто збільшується, але пропорції залишаються незмінними.

"Використання вух як судових доказів було задокументовано десятиліттями. З 1950-х років криміналісти використали вимір вух для ідентифікації підозрюваних у злочинах", — йдеться у статті.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилася інформація, що президент росії володимир путін відвідав Маріуполь. Але немає жодних доказів, що зруйноване місто відвідало саме російський диктатор путін.