Путин думал быстро взять Киев, но встретил железную волю украинцев, — Байден

Глава кремля также рассчитывал, что НАТО расколется и разделится

24 февраля 2022 года диктатор путин начал полномасштабное вторжение в Украину . Но вместо того чтобы быстро взять Киев, диктатор встретился с железной волей украинского народа.

Об этом в своем Twitter написал президент США Джо Байден.

По его словам, ровно год назад путин думал, что сможет быстро оккупировать Киев. Он отметил, что россияне встретились с мужеством украинцев и увидели железную волю народа.

Байден сказал, что глава кремля также рассчитывал, что НАТО расколется и разделится на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

"Вместо этого НАТО сильнее и сплоченнее, чем когда-либо раньше", — заявил американский лидер.

Один год назад, President Putin thought he would swiftly take Kyiv.



Это было bravery of Ukraine и the iron will of nations everywhere. — President Biden (@POTUS) February 23, 2023

Напомним, что сегодня - годовщина начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Новини.LIVE напоминал, как Украина за этот год защищает свою независимость от российского агрессора.