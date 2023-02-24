Путин думал быстро взять Киев, но встретил железную волю украинцев, — Байден
24 февраля 2022 года диктатор путин начал полномасштабное вторжение в Украину . Но вместо того чтобы быстро взять Киев, диктатор встретился с железной волей украинского народа.
Об этом в своем Twitter написал президент США Джо Байден.
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По его словам, ровно год назад путин думал, что сможет быстро оккупировать Киев. Он отметил, что россияне встретились с мужеством украинцев и увидели железную волю народа.
Байден сказал, что глава кремля также рассчитывал, что НАТО расколется и разделится на фоне полномасштабного вторжения в Украину.
"Вместо этого НАТО сильнее и сплоченнее, чем когда-либо раньше", — заявил американский лидер.
Один год назад, President Putin thought he would swiftly take Kyiv.— President Biden (@POTUS) February 23, 2023
Это было bravery of Ukraine и the iron will of nations everywhere.
Напомним, что сегодня - годовщина начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Новини.LIVE напоминал, как Украина за этот год защищает свою независимость от российского агрессора.