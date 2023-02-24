Зеленський нагадав, яким був перший рік великої війни

Наступний рік війни стане роком української перемоги, упевнений Президент Зеленський

Сьогодні, 24 лютого, у день перших роковин початку повномасштабного військового конфлікту, Президент України нагадав, яким були попередні 365 днів війни. Наступний рік має стати роком перемоги, зазначив Зеленський.

Відео, присвячене першому року повномасштабної російсько-української війни опублікував на своїй сторінці в соцмережах Президент України Володимир Зеленський.

Рік, який триває

Глава держави нагадав про роковини початку російського вторгнення.

"24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба", — зазначив Володимир Зеленський.

Яким був попередній рік для України

Президент України опублікував відеоролик, присвячений подіям в Україні, які сталися після 24 лютого 2022 року.

"Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності", — нагадав Володимир Зеленський.

Наступний же рік, зазначив глава держави, стане роком нашої перемоги.

Нагадаємо, що сьогодні — роковини початку повномасштабного вторгнення російської армії на територію України. Новини.LIVE нагадували, як Україна за цей рік боронить свою незалежність від російського агресора.

Фото: пресслужба Президента України